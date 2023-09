The British School İstanbul’dan “Türk-İngiliz Çift Müfredat” ile Türk öğrencilere yeni lise!

The British School İstanbul (BSI): Zekeriyaköy’de The British International School (The BIS), Etiler’de The British International STEAM School (The BISS ve yine Zekeriyaköy’de Türk ve yabancı uyruklu öğrenciler için BISI National School’dan oluşuyor.

Uluslararası üç ayrı akreditasyona sahip The British International School (BSI) kuruluşlarından bir diğeri olan BISI National School, Türk ailelerden gelen yoğun talep üzerine yine Zekeriyaköy kampüste eğitim-öğretime okul öncesi, ilkokul ve ortaokul kademeleriyle başladı. Kazanılan yüksek başarı ve talepler doğrultusunda da bu yıl itibariyle lise kademesi de eğitim hayatına başlıyor.

Yine 2023-24 eğitim-öğretim yılı itibariyle BISI National School’a olan yoğun talep doğrultusunda, okul öncesi, ilkokul ve ortaokul kademelerinin olacağı Bahçeşehir kampüsü de eğitim hayatına başlıyor.

The British School İstanbul’un kurucusu PDI Group’un Yönetim Kurulu Başkan Vekili Nazım Ünsal Abuşoğlu, Türk vatandaşlarından uluslararası okula yıllardır yoğun bir talep aldıklarını belirterek, “Bu nedenle Türk öğrencilere de uluslararası kalitede eğitim sunan yeni lisemizi de açarak, bu alanda duyulan ihtiyacı çift müfredat uygulaması ile karşılamaya tüm hızımızla devam edeceğiz” dedi.

BISI National School, bu başarı dolu 7 yıllık akademik dönemi, bu yıl itibariyle Zekeriyaköy kampüste lise kademesiyle devam ettiriyor.

Nazım Ünsal Abuşoğlu: “Türk-İngiliz Çift Müfredat sunan eğitim programı uygulanacak.”

Türk vatandaşlarından uluslararası okula yıllardır yoğun bir talep aldıklarını belirten The British School İstanbul’un kurucusu PDI Group’un Yönetim Kurulu Başkan Vekili Nazım Ünsal Abuşoğlu, “Bu talep nedeniyle Türk öğrencilerine de uluslararası kalitede eğitim sunan yeni okulu açarak, bu alanda duyulan ihtiyacı, çift müfredat uygulaması ile ilkokul ve ortaokulun ardından, bu yıl itibariyle lise seviyesinde de karşılamayı hedefliyoruz” dedi.

Bu Uluslararası Üç Akreditasyona Sahip İstanbul’un Tek Okulu

Nazım Ünsal Abuşoğlu, bugüne kadar 2,5-18 yaş arası yabancı uyruklu Anaokulu, Anasınıfı, İlk ve Ortaöğretim ile Lise öğrencilerine eğitim veren The British International School İstanbul’un; COBIS (Council of British International Schools), CIS (Council of International Schools) ve NEASC (New England Association of Schools and Colleagues) olmak üzere, bu üç uluslararası akreditasyonu ile İstanbul’da ilk ve tek uluslararası özel okul olarak öne çıktığını söyledi.

Türk Öğrencilere Çift Diploma Şansı

Nazım Ünsal Abuşoğlu, konuşmasının devamında uluslararası kalite ve tecrübesi ile bu yıl eğitim vermeye başlayacak olan yeni lisede, çift müfredat programının öncelikle lise hazırlık ve lise birinci sınıf seviyesinde başlayacağını aktardı. Nazım Ünsal Abuşoğlu, sonraki yıllarda diğer lise kademelerinin de açılacağı okulda, Türk öğrencilerinin eğitimlerini bir üst kademede sürdürdüklerini belirtti. Nazım Ünsal Abuşoğlu, sözlerine şöyle devam etti:

“Bu yıl itibariyle BISI National School olarak ilk lise öğrencilerini ağırlayacak olan okulumuz, çift diploma programıyla eğitim sunacaktır. Yeni okulumuzun öğrencileri, lise döneminde IB Diploma Programı’na (International Baccalaureate Diploma Programme) veya Advanced Placement (AP) programlarına katılmayı tercih ettiği takdirde, MEB’in Lise Diploması’nın yanı sıra, IB veya AP Diploması da alarak çift diplomanın sahibi olacaklar.”

Türk-İngiliz Çift Müfredat Uygulanacak

Nazım Ünsal Abuşoğlu verdiği bilgiye göre, Türk öğrenciler için açılan yeni lise öğrenciler için İngiliz Ulusal Müfredatı (British National Curriculum) ile Türk Müfredatı referans alınarak hazırlanmış Çift Müfredat kapsamında eğitim verilecek. Nazım Ünsal Abuşoğlu, şunları söyledi:

“İlgili Türk müfredatının gerektirdiği sınavlara yönelik (güncel müfredatta yer alan YKS sınavı) güçlü altyapı kazanılmasına ek olarak okulumuzda Uluslararası Bakalorya Diploma Programı (International Baccalaureate) ve Advanced Placement programlarıyla uluslararası standartlarda eğitim programları sunulacaktır. Bu sayede lise öğrencilerimiz mezuniyetleri itibariyle hem Türkiye’nin en iyi üniversitelerinin hem de dünya üniversitelerinin kapılarını aralayacaklar.”