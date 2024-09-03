Yazlık dönüşü evinizi ve havanızı temizleyin

Yazlık sezonu kapanıp evlere dönüş başlarken, uzun süre kapalı duran, fazlaca tozlanan ve havasız kalan evlerimiz de bizi bekliyor. Bu da evdeki eşyaların üzerinde, köşelerde ve yüzeylerde toz ve kirlerin epeyce biriktiği anlamına geliyor.

Sağlıklı bir ortam oluşturmak için temizliğe başlamadan önce bilmeniz gereken bazı detaylar var. Evinizdeki toz maruziyetini azaltmak için zeminlerinize ek olarak yataklarınızı, koltuklarınızı ve ulaşılması zor yerleri etkili filtre sistemine sahip bir süpürgeyle temizlemeyi ihmal etmeyin. Süpürgenizin, kirli havayı hapsedip ortama geri vermemesine dikkat edin. Süpürmek tek başına temizlik için yeterli değildir. Zeminlerin silinmesi de evlerdeki tozun kontrol altına alınmasına yardımcı olur. İç mekân havasını kontrol altında tutabilmek adına tamamen kapalı filtre sistemine sahip bir hava temizleyici tercih edebilirsiniz.

HAVANIZIN YETERİNCE TEMİZ OLDUĞUNDAN EMİN OLUN

Hijyen sağlamanın en önemli yöntemlerinden biri ev ortamına temiz havanın hakim olması. İç mekanlardaki havayı daha temiz tutmak için tasarlanan Dyson hava temizleyiciler, havadaki zararlı maddeleri tespit edip hapsetmenin yanı sıra sıcak havalarda klima soğuğunu sevmeyenlere de serinletici bir alternatif sunuyor.

Yüzde 20 daha sessiz çalışacak şekilde akustik açıdan yeniden tasarlanan Dyson Purifier Cool™ Formaldehyde hava temizleyici:

Odanın havasını doğru şekilde temizlemek için gereken standart test koşullarının ötesine geçerek, partikülleri ve gazları otomatik olarak algılıyor.

Tamamen yalıtımlı HEPA 13 standardında filtrelemeyle ultra ince partikülleri yüzde 99,95 oranında yakalıyor.

Formaldehiti tespit ediyor.

Air Multiplier™ teknolojisiyle temizlenmiş havayı dağıtıp yayıyor.

Ortamı dilediğiniz zaman serinletebiliyor.

DOĞRU ELEKTRİK SÜPÜRGESİNİ SEÇİN

Elektrikli süpürgeler söz konusu olduğunda herkese uyan tek bir model yoktur. Farklı zemin tipleri ve ev boyutları için farklı elektrikli süpürgeleri vardır. Eviniz için doğru süpürgeyi seçmek, evinizi temizleme kolaylığı ve hızında büyük değişim yaratacaktır.

Dyson Gen5detect™ kablosuz süpürge: