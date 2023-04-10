Geridönüşümlü tutku: Çizgililer

Yapım: Selin Cebecioğlu

İster geleneksel ister çağdaş şekilde kullanılsın, stil sahibi şeritleri dekorasyona dahil ettiğinizde heyecan veren bir kurgu yaratacağınız garanti. Mevsim tanımaz tavrıyla her sezon karşımıza çıkma olasılığı yüksek olan çizgiler, şimdilerde moda otoritelerinden tam not alarak evlere dağılıyor.

Her ne kadar çizgililer şaşırtıcı bir yenilik gibi görünmese de, sezonun zengin renk kombinasyonları sayesinde bunun aksi ispat ediliyor. Nizami şeritler, siyah ve beyazın vazgeçilmez kontrastıyla modern ve klasik stillere, cesur ve enerjik renkleriyle bohem ruhlara, mavi, kırmızı ve beyaz buluşmalarıyla sahil estetiğine selam verirken, kesekağıdı tonlarının zarif ve yalın etkisiyle de kuzey ülkelerine ışık yakıyor.

Stil Belirleyen Renk Seçimleri

Çizgili denildiğinde ilk akla gelen kombinasyon şüphesiz siyah ve beyaz. Bu iki zıt tonun yarattığı monokrom etki, mekânı modernize ettiği kadar klasik bir his de uyandırabiliyor. Bu noktada önemli olan beraberinde kullanılan mobilyaların form ve malzeme seçimleri. Ham mobilyalar ve keten tekstiller modern etkiyi uyandırırken, cilalı ahşap ve deri, kadife gibi dokular klasik görünümü güçlendiriyor. Mavi ve beyaz buluşması hisleri sahil kasabasına yönlendiriyor. Evin kapısını kumsala açan Coastal stilini güçlendirmek için organik tekstilleri bambu, rattan gibi mobilyalarla desteklemeyi unutmayın. Yalınlığın simgesi kuzey stillerinin renk kartelasında kesekağıdı olmazsa olmaz. Paletin en canlı tonlarının neon renklerle buluştuğu çizgiler ise enerjisi yüksek bohem sahnelerde yerini alıyor.

Poliform marka Stripes halı: 8.427Euro+KDV, BekaHome.

Stil grafiğinde öncü adımlar atan Coco Chanel, kurumsal olmayan kıyafet üzerinde çizgileri kullanan ilk modacı.

Çizgimizi Nasıl Belirleyelim?

Radikal seçimler yapma konusunda cesur olanlar duvarda, tavanda, zemin uygulamalarında çizgililere yer verebilir. Kolay değişebilen geniş parçalar için perde, kilim ya da halıları listeye eklemek mümkün. Hem trendi takip edeyim hem dilediğim an kolayca değiştirebileyim diyenler ise yastık, runner, amerikan servisi, abajur başlığı, koltuk şalı, vazo, seramik aksesuar gibi parçalara yönelebilir.

Çizgiler yalnızca duvarlarda değil zemin uygulamalarında da ön planda. Çift renk parke, seramik, mermer kullanımları yatay ve dikey çizgilere ışık yakıyor.

Buchanan Studio.

Dikey mi, Yatay mı?

Odanın büyüklüğünü göz önünde bulundurun. İnce şeritler geniş odada dağınık görünebilirken, geniş şeritler küçük bir alanda etkisiz kalacaktır. Bu nedenle geniş alanda büyük, küçük metrekarelerde ise ince şeritlere şans verebilirsiniz. Özellikle duvarda kullanımına daha sık rastladığımız dikey şeritler mekânın yükseklik algısına vurgu yapar. Yatay şeritler ise alanı geniş gösterme konusunda tecrübelidir. Dikey çizgiler daha modern ve resmi bir hava yakalarken yatay çizgiler samimi ve eğlenceli bir alan oluşturur.