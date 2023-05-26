Cuisinart ile Sağlıklı Dondurma ve Sorbeleri Evinizde Hazırlayın!

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Her eve uygun yenilikçi mutfak aletleriyle sevdiklerinize enfes yemekler ve atıştırmalıklar hazırlamayı kolay ve keyifli hale getiren Cuisinart, dondurma makineleri ile evinizin konforunda doğal dondurmalar ve sorbeler hazırlamanıza yardımcı oluyor. Farklı ebatlardaki iç hazneleriyle hem sizin hem sevdikleriniz için serinletici tatlıların tadını çıkarabileceği dondurma makinelerini sunuyor.

Cuisinart dondurma makineleri, yaz aylarında hem çocukların hem aile bireylerinin tüketmeyi en çok sevdiği tatlılardan biri olan dondurmayı, zahmetsizce ve pratik bir şekilde hazırlıyor. Ayrıca özel beslenme diyetleri, besin alerjileri ve intoleransı bulunan kişilerin istedikleri malzemeler ile kendilerine özel dondurmaları hazırlayabilme rahatlığını sunuyor. Katkısız ve doğal malzemeler ile evde hazırlanan dondurmalar ile ebeveynlerin hijyen konusundaki soru işarelerini de ortadan kaldırıyor. Cuisinart, kaliteli ve dayanıklı malzemelerden üretilmiş dondurma makineleriyle aileniz, sevdikleriniz ve kendiniz için güvenle tüketip keyfini çıkarabileceğiniz dondurmalar hazırlıyor.

Cuisinart ICE100E Profesyonel Dondurma & Gelato Makinesi 2 ayrı karıştırma kolu, profesyonel komprosör sistemi ile tadı aklınızdan çıkmayan dondurma ve gelatoları evde katkısız ve istediğiniz malzemelerle hazırlamanızı sağlıyor. Kompresör sistemi, dondurma haznesinin önceden dondurmaya gerek kalmadan kullanılmasını sağlayarak hazırlık süresini kısaltıyor. Evinizde, kendi damak tadınıza uygun malzemeler ile 40 dakika içerisinde en sevdiğiniz dondurulmuş tatlıları sunuyor. Ürünün içerisindeki dondurma karıştırma kolu ile pürüzsüz dondurmalar; gelato karıştırma kolu ile de yumuşak dokulu ve doğru kıvamda gelatolar hazırlanabiliyor. Zamanlayıcı özelliği sayesinde kendi arzunuza göre karıştırma süresini ayarlayabilir ve siz evde yokken de dondurmanızın ve gelatonuzun hazır olmasını sağlayabilirsiniz.

Cuisinart ICE30BCE Dondurma Makinesi, 25 dakika gibi kısa bir sürede 2 litreye kadar enfes dondurma, donmuş yoğurt ve sorbe hazırlayabilirsiniz. Dondurucu haznesini buzlukta dondurduktan sonra en sevdiğiniz malzemeleri ekleyin ve tam otomatik makinenizin pürüzsüz kıvamda dondurmalar hazırlamasının keyfini çıkarın. Üstelik karıştırma sırasında fındık ve çikolata parçaları gibi ekstra malzemeleri kolayca ekleyebilirsiniz. Çelik gövdesi ve minimalist tasarımı ile şık bir görüntü sunarken kompakt yapısı ile mutfak tezgahınızda az yer kaplar.

Cuisinart ICE40BCE İkili Dondurma Makinesi sevdiğiniz 2 farklı aromadaki dondurmayı aynı anda hazırlamanıza olanak sağlar. 25 dakika gibi kısa bir sürede 2 litreye kadar lezzetli dondurma, donmuş yoğurt veya sorbe hazırlayabilirsiniz. Sahip olduğu birer litrelik dondurma haznelerini buzlukta dondurduktan sonra birinde vegan dondurma hazırlarken diğerinde taze meyvelerden sorbe hazırlayarak misafirlerinize ikram edebilirsiniz.

Cuisinart ICE31GE Dondurma Makinesi, dondurma haznesini tamamen dondurduktan sonra 25 dakika içerisinde enfes dondurmalar, sorbeler, donmuş yoğurtlar ve taze meyveler ile dondurulmuş tatlılar hazırlıyor. Ürünün yanında ayrıca gelen taze meyve karıştırma kolu sayesinde muz, mango ve çilek gibi yumuşak malzemeleri karıştırarak size sadece meyveden yapılmış daha sağlıklı donmuş tatlılar hazırlama imkanı da sunuyor. 1.4 litrelik haznesi ve kompakt boyutuyla mutfak tezgahınızda az yer kaplıyor.

“İyi hayatın tadını çıkarın!” mottosuyla sunduğu mutfak aletleri ile Cuisinart, Türkiye’de 30. yılını kutlayan Hakman Elektronik tarafından temsil ediliyor. Cuisinart’ın ürünlerine https://www.hakman.com.tr/ internet sitesinin yanı sıra Türkiye’nin önde gelen e-ticaret siteleri ve mağazalarından ulaşabilirsiniz.

HAKMAN Elektronik Hakkında

1992 yılında kurulan Hakman Elektronik, tüm Türkiye’de 450’yi aşkın online ve offline satış noktası ve yaygın servis ağı müşteri odaklı bir satış ve servis politikası izlemektedir. Hakman Elektronik, günümüzün dünya devleri BaByliss, Baseus, Coway, Cuisinart, Laurastar, Melitta, Veltia ve Qwetch markalarının tek yetkili distribütörü olarak faaliyetlerine devam etmektedir. Hakman Elektronik’in ürün porföyü arasında kadın ve erkek kişisel bakım ürünleri, otomatik ve filtre kahve makineleri, pişirme, kızartma ve içecek hazırlama makineleri, cep telefonu şarj cihazları, araç içi şarj üniteleri, hava temizleme cihazları ve el kurutma makineleri ile ısı yalıtımlı şişe ve kaplar gibi birçok üstün teknolojiye sahip ürün bulunuyor. Daha fazla bilgi ve satış için https://www.hakman.com.tr/ adresini ziyaret edebilirsiniz.