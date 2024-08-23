Gaggenau Zai Bodrum‘da Türkiye’nin en iyi mimarlarını ağırladı

Lüks mutfak aletleri markası Gaggenau, gastronomiyi tasarım ve sanatla buluşturduğu etkinliklerine Zai Bodrum’da devam ediyor. 3 Ağustos Cumartesi günü Türkiye’nin önemli mimari projelerine imza atan tasarımcıların bir arada olduğu Serbest Mimarlar Derneği’ne Scavolini ile birlikte ev sahipliği yaptığı gecede Gaggenau cihazları ile hazırlanan menü başroldeydi.

Bin yıllık zeytin ağaçlarının gölgesinde yöresel tatların gerçek bir şölene dönüştüğü yemek, fesleğenle tatlandırılmış bahçe domatesler ve peynir kreması ile başlarken, Urla enginar konfit, nane, kapari, frenk soğan ve passion fruit sos eşliğinde levrek carpaccio ile devam etti. Yemeğin sonunda Scavolini mutfağında yer alan Gaggenau kahve makinelerinde ikram edilen lezzetli kahveler eşliğinde geceye devam eden konuklar ardından Mercan Dede’nin sahne performansıyla muhteşem bir gece geçirdiler.

Güçlü hikayesi olan mekanlarla güçlü hikayeleri olan insanları buluşturmaya devam eden Gaggenau, güzel bir Ağustos akşamında şefin yöresel tatları eşsiz lezzetlere dönüştürdüğü gastronomi yolculuğunda bir araya geldiği konuklarına, lüksü ve farkı yaşatmaya hizmet eden tasarım, sanat ve gastronomiyi buluşturduğu unutulmaz bir gece yaşattı.

Gaggenau hakkında

Gaggenau, yüksek kaliteli ev aletleri üreticisi olarak “Made in Germany” tasarım ve teknolojide bir inovasyon lideri kabul edilmektedir. Şirket, 1683’e kadar uzanan tarihi boyunca, uluslararası ölçekte alkış alan ürünleri ile ev mutfaklarında devrim yaratmıştır. Gaggenau’nun başarısı, yüksek fonksiyonellik ile bir araya gelen teknolojik inovasyon ve net tasarım dili üzerine kuruludur. Gaggenau, 1995 yılından bu yana merkezi Münih’te bulunan BSH Hausgeräte GmbH’nin bir iştiraki olup halen dünyanın dört bir yanındaki belli başlı şehirlerdeki 24 showroom ile 50’yi aşkın ülkede sunulmaktadır.

Farkı yaşamak için Gaggenau.