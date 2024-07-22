Ev- yaşam ve mutfak alışverişi ürünleri Prime Day indiriminde

Amazon’un dünya çapında indirim sunduğu Prime Day kampanyasında mutfak, ev, yaşam alanında ürünler de kampanya kapsamında.

Amazon’un Prime Day kampanyasında Prime üyeleri için indirimli fiyatlarla birçok kategoride ürünler satışa sunuldu. Mutfak aletlerinden, oyuncu koltuklarına, aydınlatma ürünlerinden temizlik malzemelerine kadar ev hayatında gerekli olabilecek birçok seçenekler bu kampanyada yer alıyor.

Kampanyada indirime sunulacak ürünler, yapılan çalışmada toplanan 1,7 milyon talep doğrultusunda belirlendi.