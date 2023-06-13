Maxxmora Outdoor Living Concept İstanbul, Hamburg, Londra ve Cannes Showroom’larının açılışını İstanbul’da gerçekleştirdiği çok özel bir davetle kutladı

Açıkhava yaşam konseptine yeni bir soluk getiren Maxxmora Outdoor Living Concept markanın lansman daveti için İstanbul’dan ve dünyadan çok özel konukları ağırladı.

Yaklaşık 4 yıl önce Türkiye’de doğan, iş birliği yaptığı ulusal ve uluslararası tasarım ekipleri ve İstanbul’da bulunan üretim tesisi ile, yenilikçi mühendislik sistemlerini el sanatlarının geleneksel yöntemleriyle birleştirerek evrensel tasarımlara sahip dış mekan mobilyaları üreten Maxxmora Outdoor Living Concept, global marka lansmanını özel bir davetle gerçekleştirdi.

Bu yılın ilk çeyreğinde, Londra, Hamburg, Cannes ve İstanbul Showroom’larını eş zamanlı olarak tamamlayarak global bir marka olma yolunda çok önemli adımlar atan Maxxmora, geçtiğimiz akşam Etiler’de yer alan Türkiye’deki ilk showroom’unda gerçekleştirdiği özel davette, Türkiye ve dünyadan tasarımcı ve mimarlar başta olmak üzere pek çok konuk ağırladı.

Maxxmora Outdoor Living Concept kurucusu İmmanuel Özyürek ve eşi Anna Özyürek’in ev sahipliğinde gerçekleşen bu özel geceye katılanlar arasında; Maxxmora Almanya’dan Guido Strottman, Maxxmora İngiltere’den Tonny Holman ve Abdullah Almatroushi, Maxxmora Fransa’dan Erik Bermard ve Maxxmora Seul’den Mr. Park’ın yanı sıra; Emre Arolat, Defne Koz, Marco Susani, Esra Kazmirci, Hakan Helvacıoğlu, Ali Türker, Moris Kohen & Pınar Hacıraifoğlu, Özlem & Gökhan Avcıoğlu, Berna Sağlam Naipoğlu, İdil Lüleci, Ayşegül Hotiç, Asli Küseyiroğlu, Gökay Gündoğdu, Bulut Reyhanoğlu, Mirela Cerica, Şebnem Buhara, Jeyan Ülkü, Daphne & Marcel Behar, Arzu Kunt, Merve Sakman, Ezra Çetin, Tuba Çetin, Emek Külür, Diğdem Bağrıaçık ve Yelda İpekli gibi tasarım, mimari, marka iletişimi ve cemiyetin önde gelen isimleri de vardı.

MÜKEMMELİYET PEŞİNDE KOŞANLAR İÇİN

Dış mekânda geçirilen her anı eşsiz hatıralara dönüştürmeyi hedefleyen ve ilhamı seçkin bir yaratıcılıkla yoğuran marka; bahçe, teras, balkon gibi açık hava yaşam alanları için oturma gruplarından yemek masalarına, sandalyelerden şezlonglara, puflardan daybed’lere kadar tüm dış mekan mobilya üretimini kendi tesislerinde gerçekleştiriyor. Şemsiyeler, ısıtıcılar ve dış mekan mutfak uygulamaları gibi tamamlayıcı aksesuarlar için ise dünyanın en iyi markaları ile iş birliği içinde olan Maxxmora aynı zamanda Almanya, İngiltere, Fransa, Belçika, Norveç, Kanada ve ABD gibi dünyanın pek çok ülkesine ihracat gerçekleştiriyor.

PAZARA GÜÇLÜ BİR GİRİŞ YAPTI

BEŞİNCİ SHOWROOM ÇOK YAKINDA SEUL’DE

İstanbul’daki ilk showroom’unu Nispetiye Caddesi’nde açan Maxxmora Outdoor Living Concept, aynı anda kapılarının açtığı Hamburg, Londra ve Cannes’daki showroom’larına çok kısa bir süre sonra Seul’u ekleyecek.

DEFNE KOZ & MARCO SUSANI İLE

Pazara uluslararası güçlü bir giriş yapan marka, lansman gecesinde aynı zamanda Türkiye’nin uluslararası arenadaki en güçlü tasarımcılarından Defne Koz & Marco Susani ile gelecek sezon için yaptıkları iş birliğini de ilk kez lansman gecesinde duyurdu.