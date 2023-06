Ödüllü tasarıma sahip Emura ile yaşam alanlarınız daha havalı

Tasarım harikası Emura yaşam alanları için her anlamda “havalı” bir seçenek. Bir klimadan daha fazlasını vadeden Daikin’in Emura modeli, inovatif kimliği ve estetik çizgisiyle sıradışı bir duruşa sahip.

Bu bir reklamdır.

2022 Red Dot Ürün Tasarım Ödülü ve 2022 If Tasarım Ödülü’nü kazanan Emura, estetik açıdan göz doldururken ses seviyesinin fısıltı kadar düşük olması sayesinde konforlu bir kullanım sunuyor.

Emura üç boyutlu hava üfleme sistemi sayesinde odanın her yerine sıcaklığı eşit şekilde dağıtıyor.

K limalar yalnızca ısınma ya da soğutma amaçlı kullandığımız cihazlar olmaktan öte, dekorasyonun da önemli bir parçası haline geldi. İklimlendirme sektörünün öncü markası Daikin, ileri teknoloji özelliklerinin yanı sıra ödüllü tasarıma sahip Emura klima ile evlerinizin vazgeçilmezi oldu. Daikin’in Emura modeli, klima seçiminde yüksek performans, kolay kullanım ve zarif tasarımı birlikte arayanların gözdesi. Patenti Daikin’e ait “Flash Streamer” teknolojisi ile havadaki partikülleri yüzde 99,9 oranında temizleyebilen Emura, aynı zamanda A+++’a varan sezonsal verimlilik değerine de sahip. Ürün, üç boyutlu hava üfleme sistemi sayesinde odanın her yerine sıcaklığı eşit dağıtıyor; akıllı tasarımı ile odaya girdiğinizi algılayarak hızlıca harekete geçiyor. Ayrıca özel tasarım uzaktan kumandası ve telefonunuza indirilen uygulaması ile size odanızın havasını her yerden kontrol imkanı da veriyor. Ahenkli hava akışını temsil eden kavisli çizgilere sahip cihaz, yumuşak kenar detaylarının yanı sıra mat beyaz, mat siyah ve gümüş olmak üzere 3 renk seçeneği ile her ortama mükemmel uyum sağlayabiliyor.