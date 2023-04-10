MAISON FRANÇAISE NİSAN SAYISI ÇIKTI!

Geridönüşümlü tutku: Çizgililer + 20. yüzyılın ikonik tasarımlarına çağdaş bakış + Doğayla bağ kuran evler + Bordeaux’da bir çiftlik evi + sehpa tasarımları + evde duygusal kaçış köşeleri + depremin ardından yeni bir hayat tasarlamanın yolları + Tiny House dünyası + uzun ömürlü ve dayanıklı malzemeler ve çok daha fazlası Maison Française Nisan sayısında. 🌱