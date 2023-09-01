Vivense ile Trend Zone: Kişisel konfor alanları

SOS Interior kurucusu iç mimar Serra Özbay, Vivense için yarattığı Trend Zone’da, şehir hayatının yoğun temposundaki uzun bir günün ardından evimize vardığımızda kendimizi rahatlamış, kişisel alanımızda güvende hissedeceğimiz, oyun alanı formatında kurgulanmış bir yaşam alanı tasarladı.

Yapım: Karolin Apik. Fotoğraflar: Fevzi Ondu.

İç mekânları arındırmak, rahatlatmak, mekân sahipleri ve mekânlar arasındaki ilişkiyi kuvvetlendirmeyi hedefleyerek yedi yıl önce SOS Interior’ı kuran İç mimar Serra Özbay, Vivense ile Trend Zone serisinin Eylül ayı konuğu. Projelerinde malzeme çeşitliliğine önem veren iç mimar, kontrast ve sürprizli detayların mekânlarda yarattığı enerjiyi seviyor. Konut projelerinde kullanıcıları iyi analiz ederek, beğeni ve ihtiyaçlarını kendi çizgisinde yorumlamaya ve ince detaylara kafa yoruyor. İç mimar, Vivense’nin Modoko’da bulunan iki showroom’undan birinde Eylül ayı boyunca sergilenecek olan Trend Zone’da doğal renk tonları ve organik formlarla kontrast parçaları eşleştirerek, kişiselleşmiş detayların ön planda olduğu bir alan tasarladı. Serra Özbay’ın Vivense Collection’dan seçtiği ürünler markanın kaliteyi ön planda tuttuğu ve hikayeleri olan tasarımlarının bir araya gelmesiyle oluşuyor. Kültürel mirasa, doğaya ve insana saygıyı öncelikli ilkeleri olarak benimseyen Vivense, güzel bir gelecek için her zaman daha fazlasını hayal ediyor ve tasarlıyor. Yaşam alanlarına ilham veren eşsiz ve kendine özgü hikayeleri olan her bir tasarım Vivense Collection dünyasında benzersiz bir yolculuğa çıkıyor. Serra Özbay’ın yarattığı alandaki tüm ürünleri vivense.com ve Vivense Showroom’larından deneyimleyip satın alabilirsiniz.

Vivense; Modoko Sitesi, 6. Sokak, 101, Yukarı Dudullu, Ümraniye.

vivense.com

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