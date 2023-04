Evde duygusal kaçış köşeleri

Yapım İrem Somer

Duygusal esenlik veya duygusal zindelik, insanların duygularını ne kadar iyi kabul edip yönetebildiklerini ve yaşamları boyunca karşılaştıkları zorluklarla nasıl başa çıkabildiklerini ifade eder. Son yıllarda hepimiz artık iç dünyamızın sağlıklı olmasına öncelik verme ihtiyacımızın çok farkındayız. Bu sebeple yaşadığımız mekânda sakin ve rahatlatıcı bir kaçış alanı yaratmak önceliklerimiz arasında yer alıyor.

Dinlenme köşelerindeki renk seçimleri ne olmalı?

Evinizde bir dinlenme alanı yaratmak istediğinizde arzu edilen enerjiyi yakalamak için hangi renklere başvurmak gerekir?

Seçilecek renk parlak, ışıltılı ve göz alıcı olmamalı.

Dinlenme köşesinde parlak, neon ve gözleri rahatsız eden renklerden kaçınılmalı. Kişi ortamını kendi seçimine göre oluşturmalı. Mekanlarda yer verilen renkler kişileri psikolojik olarak etkiler; zihni uyardığı gibi ruh halini de etkiler.

çok iyi üstlenir. Daha dingin ve uysal olunmasını yeşil sağlar. Kişilerin psikolojik olarak rahatlamasını sağlayan, dinlendirici özelliği yüksek seviyelerde olan mavi rengidir. Huzur ve dinginlik sağlar. Stres atmak isteyen herkes bu renge dinlenme alanında yer vererek huzurlu, ferah bir ortam yaratacaktır. Yatak odası için de uygun bir renktir.

Kırmızı uyarıcı, sarı akıl karıştırıcı, pembe gevşetici, mor yeni düşüncelere sürükleyici, turuncu hareket enerjisi yaydığı için dinlenme alanlarına renk katması için ufak obje halinde kullanılmalı.

Hangi renkler zihinsel dinginlik verir?

Zihin dinginliği isteyen kişiler mavi rengin yaydığı sakinlik frekansından faydalanmalı. Stres yönetimi çok yüksek olan bir renktir. Kan basıncını düşüren, kalp atışını düzenleyen, zihni sakinleştiren yatıştırıcı bir renktir.

Kişilerin enerji seviyesini istenilen noktaya getiren, zihne güven ortamında olduğunun sinyallerini veren, sakinlik, dinginlik yaratan yeşil rengidir.

Pembe, zihni bir zaman sonra kırmızı gibi yoran, çok güçlü enerji yaratan, yerinde durdurmayan renktir. Mor ise zihni yorar.

Renkolog Ayşe Ayşen Bulut.

Kendinize bir zen köşesi tasarlayın

“Zen, huzurlu ve sakin olma durumunu anlatır. Burada çok önemli bir soru var, biz huzuru bireysel olarak nede buluyoruz. Huzuru bulduğunuz an sonbahar yapraklarının üzerinde, bir deniz kenarında dalgaların birbirine çarptığı çakılların sesinde veya bir dağ kulübesindeki şöminenin çıtırtısında olabilir. Sizi rahatlatan ögeleri keşfettikten sonra ikinci sorulması gereken, evinizin en çok hangi köşesinde vakit geçiriyorsunuz ve rahat hissediyorsunuz. Bunu da keşfettikten sonra evinizin her köşesinde bir zen köşesi oluşturabilirsiniz. Bu köşenin oturma odanızda olduğunu hayal edelim. Buraya size huzuru hatırlatan anılarınızı yerleştirebilirsiniz. Sonbaharda topladığınız kırmızı yapraklar veya denizin tuzlu kokusu, buraya aidiyetinizi pekiştirecektir. Doğal malzemelerden üretilmiş rahat mobilyalar tercih etmelisiniz. Hiç mobilya olmasını istemiyorsanız yine doğal kumaşlardan minderler, evde olma hissini veren yumuşak halılar ile daha serbest bir ortam oluşturabilirsiniz. Her şeyin dokunsal olması ve duyularınızı uyarması çok önemli, bu sebeple el dokuması kumaşlı minderler, yumuşak örgü battaniye, masif ahşap ürünler tercih etmenizi öneririm.

Koku, amigdalayı doğrudan uyardığı için güçlü bir duyusal deneyim oluşturur. Bu sebeple zen köşelerinde dekoratif tütsülükler, bir hindistancevizi içine dökülmüş kokulu mumlar köşenizin kalitesini artıracaktır.

Huzurlu bir ortam için dengeli bir ışıklandırma gerekir. Dolaylı aydınlatmalar tercih edin, sadece duvarın dokusunu yalayan bir gizli ışık, ya da dimlenebilir tavana bakan bir lambader de olabilir. Belki sadece mumlar size yeterlidir.”

Designist kurucusu Aslı Arıkan Dayıoğlu.

Evinizde kendinizi güvende, huzurlu hissedebileceğiniz ve günlük yaşamınızdaki tüm stresleri unutabileceğiniz bir alana sahip olmak artık her zamankinden daha önemli. Neredeyse tüm iş ve özel hayatımızı aynı çatı altında topladığımız son yıllarda, dış dünyaya açık ve kapalı zamanları ayrıştırmak her ne kadar zor olsa da evde belirlenmiş bir zen alanı yaratarak kendi kabuğumuza kolaylıkla çekilebiliriz. Bunun için de renk, doku, malzeme ve form seçimleri, yaratacağımız ambiyansa katkıda bulunur.

Duvarlardaki tonların etkisi

Evimiz işten sonra gelip dinlendiğimiz, günün yorgunluğunu attığımız bir mekân olsa da; bazılarımız için aynı zamanda ofistir. Birçok insan evden çalışıyor, yeni fikirlerini evinde üretiyor, bulunduğu ortamdan, evinden ilham alıyor.

Jotun’un Hikayeler koleksiyonundan derlediğimiz renk fikirleriyle, evlerimizde bir çalışma alanına ihtiyaç duyulduğunda, evin geri kalanından farklı renkler tercih ederek sadece çalışma için özel olarak ayrılmış bir alan oluşturmak mümkün.

Aynı bir ofiste çalışır gibi sabahtan akşama bir masanın başında oturmanız gerekiyorsa, hem konsantrasyonunuzu artıracak hem de sizi yormayacak renkler tercih etmelisiniz. Yeşil tonları bu sakinleştirici etkiyi yaratmada önemli bir rol oynar. Dilerseniz 8087 Spring Air ve 8183 Herb Garden gibi açık tonları, dilerseniz 8575 Natural Green gibi koyu tonları kullanabilirsiniz.

Evinizin boyutları ve çalışma alanı ihtiyacınıza göre, odanızın bir kısmını çalışma alanına çevirebilir veya bir odanın tamamını ofis olarak kullanabilirsiniz. İsterseniz tüm odayı aynı renge boyayabilir veya sadece masanızın olduğu duvarı ön plana çıkarabilirsiniz.

Sarı ve kırmızı tonları mekâna hareketlilik katar, enerjiyi artırır; bu nedenle konsantrasyonunuzu azaltabilirler. Fakat sarının yaratıcılığı artırma ve kırmızının canlandırıcı etkilerini de unutmamak gerekir. Sıcak renklerle dolu bir dünyada çalışmak isterseniz 1520 Cheerful Peach veya 20208 Poetry Red gibi renklerimizi kullanabilirsiniz.

Eğer çalışırken dikkat dağınıklığı problemi yaşıyorsanız çalışma alanlarınızda canlı tonlar yerine daha sakin tonlar seçebilirsiniz. 2023 Renk Koleksiyonu’muzdan 5530 Collected Blue, hem dikkatinizi toplamaya, hem de sakin mavi tonu ile daha fazla ilham veren bir alan yaratmanıza yardımcı olacaktır.

Unutmayın evinizde çalışırken bir ofisin kurallarına bağlı kalmak zorunda değilsiniz. Duvarlarınızı istediğiniz gibi süsleyebilir, hedeflerinizin listesini veya fotoğraflarını çalıştığınız alana asabilirsiniz.

Zevkinize göre seçeceğiniz aksesuar ve mobilyalarla çalışırken sizi motive edecek bir ortam yaratabilirsiniz.”

Jotun Renk ve İletişim Müdürü Ceylin Ceylanoğlu.

Rahatlama ve dinginliği çağrıştıran yumuşak renklerden beyaz, gri, bej veya pastel tonlarını kullanabilirsiniz. Aydınlatma, bir odadaki her türlü ruh halini belirlemenin ve nihayetinde gerçekte nasıl hissettiğinize karar vermenin önemli bir parçasıdır. Pencereden gelen doğal ışığa ek olarak iyi hissetme halini sürdürebilmek için dimmer’lı ve endirekt aydınlatmalar, mumlar ve fenerler tercih edebilirsiniz. Bu kaçış köşelerinde yalın, abartıdan uzak hatlara yer vermek de önemli. Odada ne kadar doğal unsurlar olursa, o kadar huzurlu ve stres geçirmeyen bir atmosfer yaratırsınız.