Buse Terim Bahçekapılı’nın tercihi Gante Mutfak

Evin kalbi mutfaklara hayat veren Gante, Buse Terim Bahçekapılı’nın evinde yer alan iki mutfağı da pratik, işlevsel ve şık çözümleri ile buluşturdu. Terim’in stil sahibi seçimleri ile baştan aşağı yenilenerek yepyeni bir yaşam alanına dönüşen keyifli mutfağına konuk oluyoruz.

Mutfakta zaman geçirmekten küçüklüğünden bu yana keyif alan Buse Terim Bahçekapılı, evindeki iki mutfağı da Gante Mutfak ile yeniledi. Buse Terim Bahçekapılı modern, fonksiyonel, bolca kullanım ve depolama alanı olan, modern ve kullanışlı mutfak hayalini Gante ile birlikte gerçekleştirdi.

Maison Française: Evinizde yer alan iki mutfağınızı da Gante Mutfak ile baştan aşağı yenilediniz. Özellikle son dönemde ayrı bir yaşam alanına dönüşen mutfak, siz ve aileniz için nasıl bir önem taşıyor?

Buse Terim Bahçekapılı: Mutfak küçüklüğümden bu yana vakit geçirmekten hep keyif aldığım bir mekândı. Yemek yapmayı, kahve sohbetlerini çok seviyorum. Çocuklarım da mutfakta bana yardım etmekten, beraber kek, kurabiye gibi sevdikleri yiyecekleri hazırlamaktan çok keyif alıyorlar. Uzun zamanlar geçirdiğimiz evin en sevdiğimiz mekânlarından olması sebebiyle mutfak seçimi benim için çok önem taşıyor.

MF: Nasıl bir mutfak hayali ile yola çıktınız?

B. Terim Bahçekapılı: Gante ile fonksiyonel, bolca kullanım ve depolama alanı olan, modern ve kullanışlı bir mutfak hayal ederek yola çıktık. Bu fikirlerimizi, boy dolap kiler sistemleri ve köşe lemans çözümleri ile destekledik. Günün sonunda, tam da hayal ettiğimiz gibi bir mekân yaratmış olduk.

Evin üst katındaki mutfak, daha çok günlük kullanıma uygun olacak şekilde kitchenette tarzında tasarlanmış.

MF: Tasarım sürecinde özellikle dikkat ettiğiniz detaylar neler oldu?

B. Terim Bahçekapılı: Gante ile ilk buluştuğumuzda taşındığımız evdeki mutfağın depolama alanlarının çok eksik olduğundan bahsetmiştim. O yüzden odaklandığımız noktalardan biri bolca depolama alanı yaratmaktı. Gante’nin kendine ait dolap içlerinde kullanılabilen raylı sistemleri, otomatik kapanan dolap kapakları, gizli bölmelerde yer alan çatal kaşıklık gibi öğelerini çok beğendim. Kullanışlı oluşlarına ve fonksiyonel özelliklerine bayıldım. Bunları da bugün fotoğraf çektiğimiz mutfağımda kullandık.

MF: Mutfaklarınızda hangi stil, renk, doku ve malzemeler öne çıkıyor?

B. Terim Bahçekapılı: Renk ve doku olarak natürel tonlar ve parlak lake tercih ettik. Stil olarak daha modern bir mutfak hayal ettiğimi söylemiştim ve tam hayal ettiğim gibi oldu. Hayran kaldığım baza aydınlatma kiler sistemleri, yağdanlıklarda şık ötesi dokunuşlar ve Hettich ve Hafele’nin yüksek kaliteli mekanizma sistemleriyle her noktada mükemmelliği tasarladık. Özellikle camlı dolaplar mutfağıma ayrı bir hava kattı diyebilirim. Tüm detaylarla bütünleşen aydınlatma sistemleriyle de mutfakta sıcak bir atmosfer yakalamayı başardık.

Buse Terim Bahçekapılı için mutfak, ailesiyle birlikte vakit geçirdiği, evin ev sevdiği mekânlarının başında geliyor.

MF: Evin üst katında yer alan mutfak ile alt kattaki mutfağın tasarımında farklılıklar ya da stil benzerlikleri var mı?

B. Terim Bahçekapılı: Alt kattaki mutfağı biraz daha hazırlık ve pişirme ihtiyaçları için kurguladık. Üst kattaki mutfağı ise daha çok kitchenette tarzı diyebileceğimiz günlük kullanıma uygun şekilde tasarladık. Bu yüzden üst kattaki mutfakta Gante’nin özel rengi olan parlak lake kullandık. Evdeyken daha çok üst kattaki mutfağın olduğu salonda vakit geçirdiğimiz için buradaki mutfağı biraz daha alışkanlıklarımıza uygun düzenlemeyi tercih ettik. Kahve, çay başta olmak üzere çok sık tükettiğimiz sıvı gıdaların yer aldığı buzdolabının olduğu bir mutfak oldu.

Mekanizma sistemlerinde Hettich ve Hafele marka ürünler tercih edilmiş. Yağdanlık tasarımları ile mutfaktaki gündelik hayata şıklık ve pratiklik eklenmiş.

MF: Gante Mutfak, mutfakta büyük önem taşıyan konulardan fonksiyonellik ve pratiklik adına hangi çözümleri üretti?

B. Terim Bahçekapılı: Bu anlamda Gante özellikle depolama konusunda bana çok büyük rahatlık sağladı. Bolca raf ve dolap sisteminin olduğu, raylı sistem ve gizli bölmelerle pratik ve fonksiyonel bir mutfak tasarlayabilmemizi sağladı.

MF: Gelecek planlarınızdan bahsedebilir misiniz?

B. Terim Bahçekapılı: Kurucusu olduğum anne-bebek ürünleri marka gamını daha da çeşitlendirmeyi planlıyorum. Günden güne hacmi büyüyen e-ticaret sitemizin (shop. buseterim) yanı sıra fiziki mağazaların sayısını da artırmayı hedefliyorum. Elbette bu sırada marka işbirliklerimiz de devam edecek.

İç mimar Duygu Karaman: Buse Terim Bahçekapılı’nın mutfağında Gante’nin özel rengi olan ve yine Terim için özel olarak hazırlanan lake uygulandı. Ana mutfakta daha fonksiyonel bir tasarım dili oluşturuldu. Tüm detaylar ayrı ayrı düşünülerek kreatif ve kullanıcı odaklı çözümler yaratıldı. Mekanizma sistemlerinde yüksek kaliteli Hettich ve Hafele ürünleri tercih edildi. Depolama sorunları boy dolap kiler sistemleri ve köşe lemans fikirleriyle çözüme kavuşturuldu. Yağdanlık tasarımları ile mutfaktaki gündelik hayata şıklık ve pratiklik eklenirken, aydınlatma sistemleriyle de mutfağın aidiyet hissi güçlendirildi. Günlük kullanıma uygun olarak tasarlanan üst kat mutfağında ise kitchenette tarzının yalın kodları yansıtıldı. Kitchenette tarzındaki bu mutfakta, Gante’nin özel rengi olan parlak lake tercih edildi. Kulplarında ise yine Gante’ye özel Sumela modelini kullandık.