Doğru koltuk hayat kalitesini değiştirir

Koltuk deyip geçmeyin. Doğru üretilmiş, doğru tasarlanmış, şık ve konforlu bir koltuk tüm hayatınızı değiştirebilir. Bir koltuğun hayat kalitenizi nasıl yükselteceğinin farkında mısınız?

Eğer koltuk kavramı sizin için, evde üzerine oturduğunuz basit bir mobilya anlamına geliyorsa, hayatınızda önemli değişiklikler yapmanın vakti gelmiş demektir. Kanepe, koltuk takımı gibi mobilyalar, sadece bir mobilya değil, yaşam kalitemizi doğrudan etkileyen enstrümanlardır. Salonlarımıza, oturma odalarımıza, yaşam alanlarımıza konfor katan bu mobilyaları seçerken, salonlarımızı dekore ederken, sadece modelini, tasarımını değil, yaşamımıza katacağı tüm artı değerleri de göz önünde bulundurmalıyız. Tercih ettiğimiz yaşam tarzı, tercih edeceğimiz koltukları, kanepeleri, oturma gruplarını da belirleyecek.

Evimizde en fazla zamanı geçirdiğimiz salonlarımız, oturma odalarımız elbette koltuklar ve oturma takımlarıyla anlam kazanıyor. Ancak sadece moda olduğu için bir koltuğu tercih etmek yanlış bir karar vermenize neden olabilir. Hatta çoğu zaman, başkalarının etkisinde kalınarak koltuk takımı alınabilir. Yeni evlenen çiftler için yaşam alanlarını dekore ederken ailelerinin etkisi de çok fazla olur. Tercih kriterleri ise elbette daha prestijli, daha gösterişli modellerden yana kullanılır. Ailelerinin hayalini kurup da alamadıkları, kullanamadıkları mobilyaları, evlendikleri sırada çocuklarının evine alan, ailelerinin seçtiği mobilyalarla yaşayan çiftlerin de sayısı az değildir.

Oysa kanepelerimiz, koltuklarımız, ev dekorasyonumuz bizim nasıl yaşayacağımızı belirleyen çok önemli kıstaslardır. Ayaklarını uzatarak televizyon karşısında oturmayı seven bir çift için köşeli koltuk çok önemliyken, tekli koltuğun konforunda akşamını geçirmeyi tercih eden çiftler için daha yumuşak, daha rahat, daha güçlü tasarıma sahip tekli koltukları tercih etmek ve salonda odak noktasını bu koltuklara göre dizayn etmek gerekir.

Oturma mobilyalarımızın tasarımları ve konforu kadar rengi, boyutları ve salondaki konumu da önemlidir. Vücut ölçülerinize göre, oturduğunuzda veya uzandığınızda size rahat bir hareket imkanı bırakmayacak, dar kalıplı bir kanepe bütün keyfinizi kaçırabileceği gibi, dar bir salona sahipseniz, çok geniş ve büyük kanepe ve koltuklar da yaşam alanınızda hareket edecek yer bırakmayabilir. Bu nedenle, koltuk seçerken, öncelikle elinize mezura alıp odalarınızı ölçüp biçmeniz daha sağlıklı bir karar vermenizi kolaylaştıracaktır.

Özellikle misafir odası bulunmayan evler için, çek yatmodeli kanepeleri tercih etmek de akıllıca bir seçim olacaktır. Küçük evlerde fazla yer kaplamayan ancak açılınca da misafirlerin gece yatak ihtiyacını karşılayan çekyatlar artık herkes için vazgeçilmez bir mobilya olarak kabul ediliyor.

Salonlarımızda konforu artırmak için bir diğer seçenek olarak da pufları göz ardı etmeyelim. Eğer köşe koltuk seçeneği salon için fazla geliyorsa, rahatça kanepenin veya koltukların önüne çekerek ayaklarımızı uzatabileceğimiz bir platforma dönüşebilen puflar da işimize yarayabilir. Hatta geniş yüzeyli pufların, küçük salonlarda joker olarak orta sehpa görevi görebilmesi de mümkün. Okumakta olduğunuz kitabı dergileri üzerine bırakıp aynı zamanda ayaklarınızı da uzatabileceğiniz, genişçe ama konforlu bir puf çoğu zaman salonun atmosferini çok olumlu şekilde değiştirebilir.

Bu tür genişçe bir pufun, gece yatıya kalan misafir için, çekyatın yanında konumlanarak, misafirin yatış konforunu desteklemesi de bir seçenektir.

Ancak, çok tercih edilmese de bir tavsiyemiz de aklınızda olsun. Eğer yatak odanızda yer varsa, yatağınızın yakınına bir veya iki koltuk yerleştirmek de hayat kalitenize büyük katkı sağlayabilir. Aile bireyleri bazen aynı evde bile, bir süre yalnız kalmak, düşünmek, kendi kendine vakit geçirmek isteyebilir ve bu yalnızlığa imkan sağlayan bir oda bulunmayabilir. Veya gece uykusu kaçan biri yatakta dönüp dönüp eşini uyandırmak yerine koltukta biraz dinlenmeyi tercih edebilir. Hatta bazen eşlerin, içinde televizyon olmayan bir odada, karşılıklı oturup sohbet edebilmeleri evliliklerin de sağlığı için faydalı olabilir. Bu nedenle, eğer yeriniz varsa, odanız müsaitse, yata odasına iki küçük koltuk yerleştirme fikrini bir düşünmenizi tavsiye ederiz.

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