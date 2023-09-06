Stilinize açılan kapı: Antreler

Feng Shui felsefesine göre evinizin girişi sizi ve hayata olan yaklaşımınızı temsil eder. Chi buradan eve girer ve bu yaşam enerjisini nasıl karşılarsanız o şekilde eve yayılır. Artık başlı başına bir oda olarak tanımlanan antreleri, evin enerjisini yükseltmek, gelen konukların ilk izlenimlerini değerli kılmak ve kapıyı açar açmaz stil sahibi bir karşılama senaryosu ile iyi hissetmek için yeniden düzenliyoruz.

Yapım Aslı Naz Yıldırım

Bir iç mekân kurgusu yaratılırken genellikle geri planda kalan, fakat gelen misafirlerin ilk gördükleri ve evle ilgili fikirlerinin oluşmasını sağlayan alan olmasıyla aslında oldukça önem taşıyan antrelerin, en az evin geri kalanı kadar üzerinde düşünülerek tasarlanması ve çekici hale getirilmesi gerekiyor. “Antrelerin aslında bize söylemek istedikleri çok şey var” diyen iç mekân tasarımcılarından, evin yükselen mekânı antreler için öngördükleri trendlere, renk, desen, mobilya ve aydınlatma ve sanat araçlarını kullanarak davetkar, kullanışlı ve pratik alanlar yaratmaya yardımcı olacak tavsiyelerine göz atıyoruz.

Karşılama Masaları

Fotoğraf: Julie Soefer- Ryan Street Architects.

Son yıllarda antre tasarımlarında iç mekân tasarımcılarının tercihi dresuar ya da konsollar yerine yuvarlak formlu masalar oluyor. Giriş alanının içerisinde daha rahat bir dolaşım imkanı sunan masalar, kapıdan girerken günlük eşyaları şık bir tepsi içerisinde bırakmak ya da misafirlerinizi güzel bir vazo içerisinde taze çiçeklerle, hoş kokulu mumlarla karşılamak için mükemmel bir alan görevi görüyor. Yeteri kadar alanınız var ise masa boyutunu büyütmekten çekinmeyin.

Depolamak İçin Mükemmel Bir Alan

Eve ilk girişte sizi ve misafirlerinizi karşılayan antreyi daha düzenli, kullanışlı ve pozitif hisler uyandıracak şekilde tasarlamak evin geri kalanı için size stil rehberliği vereceği gibi mutlu bir giriş yapmanızı da sağlayacaktır. Fotoğraf: Caffe Latte

Genellikle evin karmaşaya en müsait alanı evin girişidir ve antreleri her daim düzenli tutmak pek mümkün olmaz. Ayakkabılarınızı rahatça giymeye yardımcı olacak, mümkünse depolama alanı sunan bir puf veya bank, yalnızca her gün giydiğiniz bir iki parça kıyafetinizi asabileceğiniz bir askılık ve şemsiyeliğe yer vermek, günlük dağınıklıkları kapalı kapılar ardında saklayarak görüş alanından uzaklaştırmak görsel karmaşanın önüne geçecektir. Özellikle küçük metrekareli evlerde akıllıca kurgulandığında bu mekân kullanışlı bir depolama alanı sunacaktır. Çok katlı evlerde antrede bulunan merdiven altları, oraya özel olarak yaptırılacak dolaplar ile yine depolama alanı olarak değerlendirilebilir.

Halılar Yeniden Başrolde!

Yeterli alan varsa, antrelerde kullanılacak halı ve kilimler, büyük ebatlı modellerden tercih edilmeli.

Uzun yıllardır evlerin giriş alanları için zemin tercihi, temizlik açısından da pratik bir çözüm olan seramik, fayans ve karo gibi sert zeminler oluyor. Fakat özellikle kış aylarında, yarattığı soğuk havayı kırmak için adımlarda yumuşak bir hissiyat ve rahatlatıcı bir etki yaratarak ortamı ısıtan halı ve kilimlere doğru bir eğilim oluyor. Farklı renk ve desenliler mekânın enerjisini yükseltmeye yardımcı olurken jüt kilimler alana natürel bir hava katacaktır. Giriş alanları için halı ve kilim seçimi yaparken dikkat edilmesi gereken nokta; olabildiğince büyük ebatlı olan modellerden tercih etmek.

Renklerin Enerjisinden Yararlanın

Annie Sloan.

Feng Shui uzmanlarına göre içeri girerken nasıl karşılanmak istiyorsanız girişinizi o şekilde düzenlemeniz gerekir. Chi enerjisinin rahatça ve engelsiz bir şekilde evin içine akabilmesi için girişin mümkün olduğu kadar davetkâr, düzenli, ferah ve iyi aydınlatılmış olmasına dikkat etmek gerekiyor. Karanlık ve küçük girişleri beyaz ve krem gibi açık renklerle, aynalarla, cam aksesuarlarla, masaüstü aydınlatmaları veya son dönemde antre tasarımlarında sıkça kullanılan gösterişli sarkıtlar ile aydınlatabilirsiniz. Aynaları armatürlerin karşısında konumlandırmak ışığın yayılmasına olanak sağlayacaktır. Eve giriş yaparken veya ayrılırken ruh halinizi belirleyen en önemli öge o odada kullanılan renklerdir. Bol ışıklı antre alanlarına sahip şanslı kişilerdenseniz, turuncu, mavi ve sarı gibi canlı ve cesur renklerle girişinizin enerjisini yükseltebilirsiniz.

Sanata Yer Açın

Annie Sloan

Bir evin girişi, o evin sahibi ile ilgili ilk ipuçlarını, evin genel bütünüyle ilgili stil ve renk şifrelerini verir. O halde sahip olduğunuz sanat eserlerini evin diğer alanları için saklamaya gerek yok. Sizi anlatan sevdiğiniz bir sanat eseri, heykel veya özel tasarım mobilyalar ile antreleri bir galeri alanına dönüştürmek mümkün. Konsolun üzerine veya duvar aydınlatmasının altına yerleştirebileceğiniz sanat eseriniz eğer dikkat çekici bir parçaysa odak noktasına onu alıp, alanın geri kalanına hakim olan stili minimize ederek karşılama alanını daha sakin bir görünüme kavuşturabilirsiniz. Çerçevelettiğiniz fotoğraflarınız, aile yadigarları ve seyahat anıları ise alana kişisel dokunuşlarınızı katmaya yardımcı olacaktır.

“Aynasız Bir Antre Olmamalı”

Antreler, evin en önemli mekânlarından biri ve kesinlikle daha fazla önemsenmeli. Bu alan doğal ışık almasa da iyi bir aydınlatma tasarımıyla aydınlığı, geniş olmasa bile renklerle ve akıllı depolama çözümleriyle ferahlığı sağlamalı. Geniş bir antreniz varsa mobilyaları tercihen duvara gömme suretiyle gözden kaybederek antrede kullanın. Temiz çizgili ve fonksiyonel tasarıma sahip minimalist mobilyalar tercih edin. Açık model ayakkabılıklar yerine ayakkabıları gözden kaybedin. Özellikle kışın antrede bir kaban yığını oluşuyor. Bu görüntüyü engellemek için küçük dahi olsa bir gömme dolap sığdırmaya çalışın. Bu gömme dolabın içini de akıllıca tasarlamak önemli. Anahtarlar, faturalar, piller, pasaportlar ve daha bir sürü ıvır zıvır için çekmeceli bir dresuar tercih edin. Yine yeriniz varsa mutlaka ayakkabı giyerken oturabileceğiniz bir bank koyun. Aynasız bir antre olmamalı. Gömme dolabınızın kapağında da ayna kullanabilirsiniz. Depolama alanına sahip banklar veya entegre raflı duvara monte edilen mont askıları ile verimli depolama çözümleri yaratabilirsiniz.

Ahşap, bambu ve hasır gibi doğal ve sürdürülebilir malzemelerde aksesuarlar kullanarak ferah ve doğal bir atmosfer yaratılabilir. Armatürleri dekoratif aksesuarlar olarak da kullanabilirsiniz. Ufacık da olsa iç mekân bitkileri kullanın. Vazoda kesme çiçek de olabilir. Evinizin girişinde sizi bir doğallık ve tazelik karşılasın. Jüt veya doğal lifler gibi ilginç dokulara, desenlere ve malzemelere sahip giriş halıları ve matlar, hem görsellik hem de ayakkabıları temiz tutma işlevselliği sağlar. Dresuarınız üzerinde heykel, mum gibi dekoratif objeler, aile ve gezi fotoğrafları ve tablolar kullanılabilir. Cesur ve canlı renklerle birlikte çarpıcı desenler kullanılabileceği gibi, pastel renkler ya da tamamen beyaz kullanılarak minimalist bir tarz da oluşturulabilir. Ancak küçük alanlarda kesinlikle açık renk öneririm. Modern antrelerde akıllı aydınlatma, şarj istasyonları ve entegre hoparlörler gibi teknoloji dostu unsurların kullanılması, işlevselliği ve konforu artırmak için tercih edilebilir. Esen Akyar Karoğlu, Mimar, Kurucu ortak, IGLO Architects