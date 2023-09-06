Yıldızı parlayan trend: Minimalüks

Her şey modenizmin maestrolarından Mies Van der Rohe’nin “Az Çoktur” felsefesiyle başladı. Kökleri 1960 ve 70’li yıllara dayanan minimalist akım 21. yüzyılda evrilerek yerini mindful minimalizme bırakırken yaşam alanlarında nicelikten çok niteliği öne çıkaran minimalüks akımı ortaya çıktı.

Yapım Naz Gürlek.

Üstteki fotoğraf: Bolia.

Günümüzde içinde yaşadığımız kaotik düzene ve yüzeysel ilişkilere bir başkaldırı olarak ortaya çıkan minimalüks akımı, bizleri sakinleşmeye çağırıyor. Kendimizi iyi hissettiren öze dönüş senaryoları maddesel olarak azaltıp manevi olarak zenginleştiğimiz hayatlara ışık tutarken yaşam alanlarında yorucu tempodan bizi uzaklaştıran bir düzen öne çıkıyor. Gösterişten uzak, içinde yaşayanlar için anlam taşıyan öğelerle kurgulanmış sakin bir atmosfer bugünün yaşam pratiklerinde yeni lüks olarak tanımlanıyor.

Minimalüks Adımlar

Fritz Hansen, Mozaik.