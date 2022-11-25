Gante Dünyanın Gözde Markaları ile New York Soho’da

Bugüne kadar; Fransa Le Muy, Dubai, Miami, Texas gibi dünyanın pek çok yerinde mağazası bulunan Gante bu kez New York’ta…

Mutfak, kapı, banyo ve dolap sistemleriyle tanınan Gante, şimdi dünyanın en gözde markalarının bulunduğu ve bu nedenle New York’un en prestijli caddesi olarak tanınan West Broadway Soho’da hizmet vermeye başladı.

Kişiye özel projeleriyle dikkat çeken Gante bir çok ünlü ismin de evinde kullanmasıyla biliniyor.. Gante, önümüzdeki dönemlerde, yeni mağazalarıyla global bir marka olma hedefinde.