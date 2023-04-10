Doğal mizansenler

Bahar gelince aklımız fikrimiz, derin derin nefes almaya özlem duyan ruhumuz dışarıda olmaktan başka bir şeye odaklanamaz, bilirsiniz. Açıkhava alanlarında kendimize ait, içinde derdi tasayı unutacağımız dünyalar kurmanın en büyük motivasyon olduğunu düşünerek ilham veren, yaratıcı öneriler hazırladık.

Yapım: Gökçe Karaman Önemci

Üstteki fotoğraf: Desert Dolce Outdoor koleksiyonu, Ferm Living.

Pastel Dinginlik

Hafiflemenin ilk adımlarından biri de uçucu, pastel tonların masalsı ambiyansına teslim olmak. Satürasyonu düşük renkler ile yumuşak geçişli kombinasyonlar yarattıktan sonra içine girip hayallere dalabilirsiniz.

Hafiflemeyi çağrıştıran ketenler, serin tutan kotonlar, sesini yükseltmeyen desenli tekstiller bambu ve hasır malzemelerle bir araya gelince dingin sahnelere imza atar. Size de birkaç mum ve fener yakıp sakinliğin tadını çıkarmak kalır.

Enerji Takviyesi

Canlı renklerin uyarıcı etkisi bunalmış iç dünyamızı aydınlık tarafa çevirebilir. Kırmızıları, turuncuları, parlak yeşilleri kullanmaktan çekinmeyin! Gözünüzü mutlulukla açan tonları tropik desenlerle flört etmeye yönlendirin. Doğa ile birlikte siz de uyanın!

Yaz meyveleri, yaprak formları, güneşin sarıdan kızıla uzanan zengin renk paleti açıkhava sofralarında, sıcak keyif köşelerinde neşeli kurgulara dönüşüyor. Kilimler, yastıklar, minderler rahatlığın dozunu yükseltirken, bütün tasarımlar güzel anları paylaşmanın altını çiziyor.

Bohem Piknik Sahneleri

Deniz kenarına ya da yemyeşil çimenli ormana kaçma fikri ne kadar cazip geliyorsa da, kendi bahçenizde, hatta balkonunuzda bile piknik yapabilirsiniz. Katlanır sandalye ve masalar çok işinize yarasa da, bir yer sofrası başında toplanmak da hayata olan iştahınızı açabilir; denemeye değer…

Dalgaların meditatif sesi, çimen kokusu, kumsalın teninizdeki hissi kıyaslanamaz duyguları açığa çıkarırken, bulunduğunuz yeri de bu duygu dünyasına dahil edebilirsiniz. Yastıkları, sarmalayan tekstilleri etnik detaylarla giydirin, ışık oyuncularını devreye sokun. Modern göçebeler evrenine hoşgeldiniz!

Topraktan Gelen İlham

Topraktan gelen malzemelerin doğal dokuları, kusurlu güzellikleri başlı başına estetik ve duygusal açlığımızı gidermeye yeterli olsa bile, bu topraksı unsurlarla yaratılan alanlar “olduğu gibi ve gerektiği kadar” mottosunu benimseyenleri de görsel ve içsel olarak doyuma ulaştırıyor.

Hasır örgüler, sepetler, ham ahşaplar, bambular, seramikler, taş dokular bu stilin ana malzemeleri. Renk kodları: bejler, terakota, krem tonları ve mutlaka yeşil vurgular. Sonuç: saflığı bozulmamış, sadeliği korunmuş “yaşayan” mekanlar…

Botanik Terapi

İnsanoğlu doğanın değerini, bitkilerin gücünü, organik olanın kıymetini yeniden keşfetme yolculuğuna çıkalı birkaç yıl oldu. Kendi bahçenizde yetiştirdiğiniz sebzeler, meyveler, tarladan sofraya gelen ürünler, oksijeni ve ruh halini yükselten botanik dünya, her türlü sağlığı iyileştiriken, kendinizle baş başa olacağınız alanlar ve zamanlar konusunda da etkili.

Bitki temelli yaşama şekli yemek alışkanlıklarından stresten arınma pratiklerine kadar uzanan bir deneyim yolculuğu sunarken, bu öneriye kayıtsız kalmak mümkün değil. Bahçede botanik işlerinizde kullandığınız ürünleri düzenlerken, uğraşlarınızın tadını çıkarırken estetik alanlar yaratabilirsiniz.