Vivense ile Trend Zone: Modern klasikler

İç mimar Sinem Necipoğlu’nun Vivense Kağıthane Showroom’da yarattığı “Trend Zone” ilhamını doğanın değişen renklerinden alıyor. Vivense Collection’ın genişleyen koleksiyonlarından seçilen ürünlerle yaratılan mekân, mevsimin koyulaşan tonlarıyla klasik stile modern bir perspektif kazandırıyor.

İç mimar Sinem Necipoğlu, Trend Zone’da Vivense’nin genişleyen ürün seçkisinden Swell ikili deri kanepe, Verona berjer, Luna yemek masası, Arap sandalye, Venux orta sehpa, Duho konsol ile sonbahar havasını yakalamış.

Yapım Karolin Apik. Fotoğraflar Fevzi Ondu.

Sinem Necipoğlu. Haliç Üniversitesi Mimarlık Fakültesi İç Mimarlık Bölümü’nden mezun olduğu günden beri tam dokuz yıldır aktif bir şekilde mimarlık sektöründe çalışıyor. Bu süre zarfında İstanbul’un önde gelen firmalarında yüksek konutlu projelerde şantiye uygulama ve denetim görevlerinde bulunduktan sonra kentsel dönüşüm projelerinin tasarım ve projelendirme süreçlerini üstlenerek kendi adını verdiği tasarım ofisi Sinem Necipoğlu Mimarlık’ı kurmuş. Estetik ve işlevselliği birleştirerek müşterilerine özgün yaşam alanları sunma hedefiyle özel konut projelerine odaklanıyor ve her proje için müşterilerinin özel taleplerine uygun çözümler üretiyor.

Sinem Necipoğlu, Vivense Kağıthane Showroom’da Trend Zone alanını dokunuşlarıyla sonbahar atmosferine büründürdü. Derin yeşil ve toprak tonları, mekânlarının her köşesinde kendini hissettiriyor. Bu renk paleti, iç mekân tasarımının estetik gücünü vurguluyor ve sakin olmakla birlikte aynı zamanda iddialı bir atmosfer yaratıyor. Konsept alanı, doğadan ilham alarak iç mekân tasarımına yeni bir boyut kazandırıyor. Her ürün, bu özel atmosferi yansıtıyor ve mekâna özgün bir kişilik kazandırıyor. Ekim ayında mekânlarınızı yeniden keşfetmek ve tasarlamak için sizi Vivense Kağıthane Showroom’da sonbahar konseptini görmeye davet ediyoruz. Kullanıcılara iç mekân tasarımının büyülü dünyasını keşfetmeleri için ilham verirken, tasarımın ve iddialı renklerin etkileyici gücünün şıklığını da göstermekten keyif alıyoruz.

Vivense; Hamidiye, Cendere Cad. No: 85/2 C Blok Mağaza, 123/124, 34408 Kâğıthane/İstanbul.

vivense.com



“Yarattığım mekânlarda Fransız klasik ve İngiliz dönemi tarzlarını bir araya getirerek benzersiz ve özgün tasarımlar oluşturmayı hedeflerim. Bu yaklaşım, estetik değeri yüksek, sıcak ve özgün mekânlar yaratmanın gücünü yansıtır. Sinem Necipoğlu Mimarlık olarak, her projeyi bir sanat eseri olarak görüyoruz. İç mekânlarım, estetik ve işlevsellik arasında mükemmel dengeyi yansıtırken, benzersiz ve sıcak bir deneyim sunmayı amaçlar.”

2023 sonbaharında uzun ömürlü ve nitelikli kumaş kartelasına da yatırım yapan Vivense, yenilenen kumaşlarıyla tanışmanız için sizi vivense.com ve Vivense Showroom’larına davet ediyor.

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