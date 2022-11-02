Koku alma duyumuz, bilinçaltımızdaki en güçlü etkilerden biridir. Evinizde misafirleri veya iş yerinizde müşterilerinizi ağırlarken onları sizden önce mekanın kokusu karşılar ve hakkınızdaki ilk izlenimi ortam kokusu oluşturur. Peki ortam kokuları hakkında bilmeniz gereken 5 önemli detay nedir?https://maisonfrancaise.com.tr/native/2022/mekanlara-cicek-actirtacak-5-koku-tavsiyesi.html
REKLAM
Son Haberler
-
Mevsim Geçişlerine Dyson’la Meydan Okuyun!Published on:1 Kasım 2022Categorized under:ALIŞVERİŞ
-
VarioClic Evinize Güzellik GetiriyorPublished on:21 Ekim 2022Categorized under:ALIŞVERİŞ
-
Evlerin de tazelenmeye ihtiyacı varPublished on:20 Ekim 2022Categorized under:AJANDA
-
Doğru koltuk hayat kalitesini değiştirirPublished on:10 Ekim 2022Categorized under:DEKORASYON
-
Gardırop yönetimini başarabiliyor muyuz?Published on:10 Ekim 2022Categorized under:ALIŞVERİŞ
BUNLAR DA İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Mevsim Geçişlerine Dyson’la Meydan Okuyun!
Bizler mevsim geçişlerinden ne kadar etkileniyorsak patili dostlarımız da bu…
- 1 Kasım 2022
- 0
Gardırop yönetimini başarabiliyor muyuz?
Özene bezene satın aldığımız en değerli kıyafetlerimizi sakladığımız gardırobumuz da…
- 10 Ekim 2022
- 43
Doğru kapıyı seçmek için 5 altın tavsiye
İç kapılar, ev dekorasyonunun tamamlayıcı parçalarıdır. Aslında evlerimizde iç kapılarla çok yoğun şekilde temas kuruyoruz. Peki, evlerimiz için en iyi iç kapıyı seçmek için nelere dikkat etmeliyiz? Bu konuda işin uzmanı, estetik ve kaliteyi bir araya getiren Variodor’un tavsiyeleri şöyle:
- 21 Eylül 2022
- 115
Evde çalışmanın anahtarı, doğru mobilyalar!
Dünyanın en iyi parfümleri listesine giren ‘Montecristo’
İtalya merkezli lüks parfüm markası Fratelli Diamanti, Diamond Collectıon serisi ile tüm zamanların ötesinde yeni bir seriye imza attı.
- 14 Mayıs 2022
- 241
Konforun anahtarı ayaklarda mı?
Ayaklarımızın sağlığı ve konforu aynı zamanda vücut sağlığı ve zihinsel…
- 8 Kasım 2021
- 459
Fiolas’tan holistik bakış açısı ile kozmetik ürünler
Fiolas’ın kozmetik ürünlerinin üretiminde, doğaya zarar vermemek ve insanın organik yapısı ile uyumlu olmak var.
- 1 Temmuz 2021
- 433