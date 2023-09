Malum, mevsim yaz, düğün sezonu çoktan açıldı. Akrabalar, arkadaşlar, tanıdıklar, komşular uzun zamandır heyecanla bitmesini beklediği, serin mevsimin ardından dünya evinin kapılarını açmaya hazırlanıyor. Düğünler, bazı insanların en çok eğlendiği bazılarının ise bir an önce bitmesini beklediği ortamlardır. Ancak evlenen çifti tanıyor ve seviyorsak onların mutluluklarını arttırmak için elimizden geleni yapmalı, zarif hediyelerle ortama neşe katmalıyız. Kültürümüzün en önemli parçalarından olan düğün hediyeleri, evlenen aile, yakınlarımız ise çok daha üzerinde durulması gereken bir konu haline geliyor. Geleneksel hediyelerden mi gidilmeli inovatif tercihler mi yapmalı bu size kalmış ancak yenilikte her zaman heyecan vardır! Çeyiz malzemeleri, mücevherler, zarflar, ev eşyaları gibi alınmak için alındığı bariz belirgin olan paketler yerine, özenilip düşünülerek seçildiği belli olan oldukça şık paket önerilerimiz var! bodo’nun zamansız deneyim hediyeler dünyasından siz de payınıza düşeni alın. bodo deneyimleri tanımladı ancak yaşayıp kendiniz için en kapsamlı tanımı yapacak olan sizlersiniz. Yakınlarınız kadın ya da erkek her kim olursa olsun düğününde elinde tutacağı en eğlenceli hediye sizden olacak!

Kadına düğünde verilecek hediyeler

bodo.com, deneyim hediyeleri konusundaki tecrübeli geçmişiyle, size en kaliteli hizmetleri sunar. Henüz sahip olduğunuzu dahi bilmediğiniz zevklerinizin açığa çıkmasına ışık tutar. Bu sebeple bodo sürprizleri çok özeldir. Üniversiteden, liseden en yakın kız arkadaşınız evlenirken, kız kardeşinizin en büyük hayali gerçekleşirken, çok fazla tanımadığınız ancak güzel bir hediye almak istediğiniz kızlara bile en yaratıcı hediyeler bodo’da! ‘’Kadınlar için Hamam Günü’’; Gelin hamamı geleneği, yeni evlenecek kızların heyecanla beklediği anlardan, evlilik öncesi kankanıza hediye edebilirsiniz. ‘’Yatta Gün Batımı’’; balayında İstanbul’u ziyaret edecek çiftlere, romantik bir aktivite sizden olsun. ‘’360 Manzaralı Akşam Yemeği’’; yine romantizm yine İstanbul ancak bu kez lezzetli saatler. ‘’Arkadaş Grubu için Günlük Yat Deneyimi’’; eğlence biterken yeni geline, eğlencenin en sevdikleriyle birlikte yakın zamanda devam edeceğinin müjdesini, bu hediyeyle verin.

Erkeğe düğünde verilecek hediyeler

Damatlar en şık halleriyle gelininin koluna girerken yüzünde okunan mutluluk, görülmeye değerdir. Öncesinde yaşanan tüm stres ve yorgunluklar o akşam yerini büyük bir neşeye bırakır. Tam o neşeli anlarına yakışacak, bodo dan erkeğe düğün sürprizleri; ‘’Özel Adalar Yelken Seyri’’, ‘’İki Kişi için Ormanda At Binme’’, ‘’İki Kişi için Jazz & Yelken’’ gibi hem hareketli hem motivasyon sağlayan. Tüm bunları bodo dan sipariş vererek dilediğiniz tarihte paketinize ulaşırsınız. Her kutlamanın şıklığına yakışan, benzersiz tasarımdaki hediye kutusu davetlilerin de göz odağında olacak. O günün öncesinden vereceğiniz süprizler, onu rahatlatır nitelikte olmalı. ‘’SPA’da Romantik bir Akşam’’, ‘’Avrupa Yakasında Anti Stres Masajı’’, ‘’İki Kişi için Özel Tango Dersi’’ gibi tüm endişelerini dindirmeye yarayacak, rahatlatıcı sürprizlerle onun kurtarıcı meleği olabilirsiniz. Kutlamalar en çok, bodo ile parıldar!

Bu bir reklamdır.