Mevsim Geçişlerine Dyson’la Meydan Okuyun!

Bizler mevsim geçişlerinden ne kadar etkileniyorsak patili dostlarımız da bu süreçlerden fazlasıyla etkileniyor. Bu etkilerin başında beslenme farklıkları, tüy dökme ve duygusal değişimler geliyor. Evimize, çocuklarımıza ve kendimize ne kadar önem veriyorsak, bu noktada evcil dostlarımıza da aynı hassasiyetle yaklaşmamız gerekiyor.

Evcil hayvanların olmazsa olmazı tüyler, aslında onları dış etkenlere karşı koruyan bir kalkan. Daha az dökülen ve tüylü dostunuza kendini daha iyi ve sağlıklı hissettirecek önlem ise; özenle taranması. Veteriner Hekim, Köpek Eğitim ve Davranış Uzmanı Tarkan Özvardar evcil hayvan bakımına ilişkin önemli noktaları şöyle paylaşıyor; “Kedi ve köpeklerin sağlıklı kürklere sahip olabilmesi için; iyi beslemek, özellikle vitamin mineral dengesine dikkat etmek, stresten uzak tutmak ve düzenli olarak onları taramak oldukça önemlidir. Köpeklerimizi ve kedilerimizi taramadığımız takdirde kıtıklaşma ve tüy topakları oluşur. Bu tüy topaklarının sonucu olarak mantar enfeksiyonu, egzama gibi deri problemleri ortaya çıkabilir. Köpeklerde özellikle gezinti esnasında yağmur veya suya maruz kalma gibi durumlar yaşandığından nemli kalan tüyler, deri altında ciddi enfeksiyonlara sebebiyet verdiği için düzenli taramanın önemi büyüktür. Birçok köpek sahibi zaten küçüklüğünden itibaren köpeğini taramaya karşı alışkanlık oluşturuyor. Bunun düzenli devam etmesi, özellikle beraber yaşadığımız alanlarda hem bizim hem de hayvan dostlarımızın daha konforlu yaşamasını sağlıyor.”

Evcil hayvan bakım seti

Dyson, tüm kablosuz süpürgeleriyle uyumlu evcil hayvan bakım setini kullanıcılarıyla buluşturuyor. Evcil hayvan tüyleri, evin her yerine polen ve diğer alerjenleri taşıyabiliyor. Üstelik, evcil hayvan sahiplerinin birçoğu tüylü dostlarının bu gizli etkilerinden habersiz. Dünyanın dört bir yanından temizlik alışkanlıklarını araştıran Dyson’ın Küresel Toz Araştırması’na göre, Türkiye’deki evcil hayvan sahiplerinin sadece %29’u ev tozu akarlarının, %20’siyse ev tozu akarı dışkısının varlığını biliyor. Kedi ve köpeklerin dökülen tüylerini, kepeklerini ve mikroskobik deri pullarını anında yok etmek için tasarlanan evcil hayvan bakım seti, Dyson’ın kablosuz süpürge teknolojileriyle uyumlu olarak çalışıyor. Makinenin ana gövdesine veya bir uzatma hortumu aracılığıyla takılan, 35° açılı, 364 kıla sahip olan başlık, siz evcil hayvanınızı fırçalarken esneyerek hızlı ve rahat bir şekilde tüylü dostunuzun kürküne ulaşıyor.

Evcil hayvanların bulunduğu evlerde daha detaylı temizlik gerektiği de unutmamalı. Dyson’ın en son kablosuz süpürge serisinde olan yeni anti-tangle tarak teknolojisindeki, dolanmayı önleyen bir taraktan ilham alan fırça çubuğu, tüm tüy tiplerini doğrudan temizleme başlığına aktarmaya yardımcı olmak için hassas açılı tüy alma kanallarına sahip. Bu polikarbonat dişler; bir dizi spiral naylon kıl, antistatik karbon fiber iplikler ve güçlü emiş gücüyle birleştiğinde, temizlenmesi zahmetli saç ve tüylerin yanı sıra daha büyük döküntüleri ve mikroskobik tozu yakalayıp ortadan kaldırıyor.

Evinizde sağlıklı bir hava için: Dyson

Tüm bunların yanı sıra, evimizin havasının temiz olabilmesi de önemli. Havada yatak odalarımızdaki kozmetik ürünlerinden, saç spreyi ve parfüm gibi kişisel bakım ürünlerinden, kullanılan yastık, çarşaf gibi ürünlerin materyallerinden gelen VOC’ler (Uçucu Organik Bileşikler) ve kokulu mumlardan ortaya çıkan benzen bulunabiliyor. Mutfakta ve oturma odasında bulunan temizlik ürünleri de VOC yayarken; yemek pişirme işlemleri sırasında duman ve koku salınımıyla partiküller oluşabiliyor. Halılarsa toz ve alerjen madde üretiyor. Sigara dumanı, yanan şömineler, evcil hayvan tüyleri, evde yetiştirdiğimiz bitkiler, evin iç ve dış boyası, elektronik eşyalar ve yeni mobilyalar da evin havasını kirletiyor. Dyson’ın en yeni nesil akıllı hava temizleyicileri, artık hassas katı hal formaldehit algılama ve katalitik formaldehit yok etme özellikleriyle havadaki partikül ve gaz kirleticilerle mücadelede şimdiye kadarki en gelişmiş teknolojiyi sunuyor. dyson.com.tr