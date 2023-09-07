Yeni nesil temizlik

Dyson’ın en güçlü kablosuz süpürgesi ve yeni beşinci nesil Hyperdymium™ motora sahip Dyson Gen5detect™, evinizdeki en küçük partikülleri yakalayabilen rakipsiz bir emiş gücü sunuyor.

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Dyson’ın Dyson’ın Mayıs ayında global olarak tanıttığı, yeni nesil Hyperdymium ™ motora sahip, yüksek kaliteli temizlik performansı ve emiş gücüne sahip kablosuz süpürgesi Dyson Gen5detect™, şimdiye kadarki en güçlü ve akıllı yeni kablosuz süpürge olma özelliği taşıyor. Derinlemesine temizliğin bilimsel kanıtı için mikroskobik tozu tespit etme, temizleme ve hesaplama özelliklerine sahip olan Gen5detect™, tüm makineyi kapsayan tamamen sızdırmaz Hepa filtreleme sistemine sahip olmasının yanı sıra filtresinden yalnızca kirli hava geçiyor ve dışarı temiz hava veriyor. Aydınlatma teknolojisinin insanların temizlik yapma şeklini değiştirmesinden ilham alan Dyson Gen5detect™, artık kullanıcılara zeminlerinin ne zaman temiz olduğunu gerçek zamanlı olarak gösteren, tamamen yeniden tasarlanmış bir kullanıcı arayüzü (UI) sunuyor. Kullanıcı arayüzündeki yazılım güncellemelerine ek olarak Gen5 motor, mühendislerin motorun hızını, gücünü ve sıcaklığını izlemek ve kontrol etmek için yeni bir yazılım geliştirmesini gerektirdi. Bu yeni yazılım, yeni kullanıcı arayüzüyle birlikte çalışarak kullanıcılarının olası sorunları gidermesini ve makinelerinin bakımını bağımsız olarak yapmasını sağlıyor. Önceki modellere göre daha küçük, daha hızlı ve daha güçlü olan motor, 135.000 devir sayısında dönerek bir Formula 1 motorundan dokuz kat daha hızlı çalışıyor. 2021 yılında tanıtılan Dyson’ın aydınlatmalı toz teknolojisi, ev sahiplerinin evlerinde saklanan mikroskobik partikülleri görmelerini sağlamak için geliştirildi. Bu, zemin yüzeyinde normalde çıplak gözle görülemeyen gizli tozun, ışık teknolojisi kullanılarak görülebileceği anlamına geliyor. Gen5detect™ kablosuz süpürge, iki kat daha fazla parlaklık üreten ve zemininizi daha da fazla aydınlatan, yeniden tasarlanmış bir Fluffy Optic™ süpürge başlığına sahip. Dyson Kurucusu ve Baş Mühendisi James Dyson konuya ilişkin açıklamasında, “Gen5detect™, Dyson’ın yeni nesil temizlik teknolojisini tanımlıyor. Optik toz ışığı teknolojimiz, toz partikülü sayma ve boyutlandırma, öncü yeni motor ve tüm makine Hepa filtrasyonunun birleşimi, şimdiye kadarki en derin temizlik performansını elde etmenizi sağlıyor” diyor. Dyson Zemin Bakım Kategorisi Başkan Yardımcısı Charlie Park konuyla ilgili olarak, “Kirli havanın makineden dışarı sızması gibi bir olasılık varsa, en iyi filtre de kullanılsa temiz hava sağlayamaz, bu nedenle mühendislerimiz tüm Dyson süpürgelerimizin tüm makine filtrasyonuna sahip olması için çok çalıştı. Gen5detect™ süpürgemizde, 0,1 mikron kadar küçük partiküllerinin bile makinede hapsolmasını sağlamak için Hepa filtreleme ile bir adım daha ileri gittik” açıklamasını yapıyor. Dyson Yazılım Başkanı Chunrui Zhang ise konuya ilişkin açıklamasında, “Yazılım, Dyson’ın teknoloji yelpazesini güçlendirmede giderek daha kritik bir rol oynuyor: Gen5detect™ kablosuz süpürge hem Dyson’ın en gelişmiş kablosuz yazılım yönetim sistemine sahip hem de kullanıcılara gerçek zamanlı temizlik performansı sunarak evlerinin temizlik durumunu daha iyi anlamalarını sağlıyor” diyor. Dyson Gen5detect™ kablosuz süpürge Eylül ayı itibariyle, öncelikli olarak dyson.com.tr ve Dyson Demo Store’larda satışa sunulacak.