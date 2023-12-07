Echoes’un yeni çubuklu oda kokusu koleksiyonu ile tanışın!

Echoes’un 26 farklı kokudan oluşan koku koleksiyonu doğal mumlardan sonra şimdi de %100 doğal alkol kullandıkları orijinal formülleriyle üretilen oda kokularıyla devam ediyor. Özgün tasarımlar ve natürel renklerle tasarlanan özel 200 ml cam şişelerdeki oda kokuları yoğun koku performansı sağlayan ithal fiber çubuklarla beraber sunuluyor.

The One, Inhale Nature, The Perfect Bloom, Sweet Like Home, Feed Your Soul, New Beginnings olmak üzere 6 koleksiyon ile 26 farklı koku seçeneği sunan Echoes; tatlı meyve ağaçlarından mis kokulu çiçeklere, yoğun aromalı baharatlardan odunsu doğal notalara uzanan koku alternatifleri ile çevresini etkisi altına alacak özel bir atmosfer yaratmak isteyenler için hazırlanmış.

Çevresel ayak izlerini en aza indirerek topluma olan faydalarını en üst düzeye çıkartmayı hedefleyen marka, Türkiye’de yine bir ilke imza atarak tüm oda kokuları için yedek şişede yeniden dolum ürünleri de sunuyor.

Oda kokuları Aralık sonuna kadar %10 tanışma indirimi ile şimdi web sitelerinde satışta.