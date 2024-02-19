Dyson ile ev temizliğinde yeni standartlar

Her zamankinden daha akıllı ve etkili bir temizlik için yeni teknolojiler tasarlamaya devam eden Dyson’ın dikkat çeken son tasarımı V15s Detect Submarine kablosuz süpürge; ıslak silme, toz tespiti ve dolanmayı önleme teknolojilerini içeren hepsi bir arada özelliğiyle kapsamlı bir temizlik deneyimi sunuyor.

Temizliğe yeni bir yorum getiren ve süreci büyük bir keyfe dönüştüren Dyson’ın yeni tasarımı V15s Detect Submarine kablosuz süpürge, ıslak temizleme başlığı, aşırı suya ihtiyaç duymadan optimum temiz zemin elde etmek için sahip olduğu silindirin tüm genişliği boyunca eşit su dağılımı sağlayan basınçlı bir hazne kullanan sekiz noktalı bir hidrasyon sistemiyle çalışıyor. Motor destekli mikrofiber rulo, 300 mililitrelik temiz su tankı sayesinde kirleri, zorlu lekeleri ve küçük döküntüleri temizliyor ve 110 metrekareye kadar zeminlerin temizlenmesini sağlıyor. Dayanıklı bir plaka, ıslak silindirden kirli suyu çıkarıyor, kir ve döküntülerin zemine geri aktarılmasını önlemek için ayrı bir atık su tankına bırakıyor. Dyson Zemin Bakımı Ar-Ge Başkan Yardımcısı Charlie Park, “Mevcut ıslak temizlik formatları genellikle manevra kabiliyeti ve bakım performansı konularında kullanıcılarda hayal kırıklığı yaratıyor. Yarattığımız çözümle kullanıcılara derinlemesine temizliği bir üst seviyeye taşıyan çok işlevli, kompakt ancak güçlü bir süpürge sunuyoruz. İlk hepsi bir arada ıslak ve kuru makinemizin piyasaya sürülmesi, Dyson’ın günlük yaşamı iyileştirme ve daha temiz, daha sağlıklı evler yaratma konusundaki kararlılığında önemli bir adım niteliğinde” diyor.

İlk olarak 2021 yılında tanıtılan Dyson’ın aydınlatıcı toz teknolojisi, görünmeyen tozları ortaya çıkarmak ve normalde zeminde göremediğiniz mikroskobik parçacıkları kullanıcılara göstermek için geliştirildi. Fluffy Optic temizleme başlığının uç kısmına yerleştirilen bir ışık kaynağı kullanılarak, zemindeki partikülleri aydınlatmak için bir ışık bıçağı yansıtılıyor. Fluffy Optic temizleme başlığı, önceki modele kıyasla iki kat daha fazla tozu ortaya çıkarıyor. Akustik Toz Algılama, derinlemesine temizlik yaptığınıza dair güvence sağlıyor. LCD ekran partiküllerin boyutunu ve sayısını göstererek farklı zemin tiplerinde ve toz miktarlarında emiş gücünü otomatik olarak artıran bir piezo sensör ile mikroskobik toz partiküllerini sayarak ve ölçerek derinlemesine temizliğin gerçek zamanlı bilimsel kanıtını sunuyor. Dyson tarafından icat edilen ve 125 bin devirde çalışmak üzere tasarlanan Dyson’ın Hyperdymium motoru, 150 hava watt’lık güçlü emiş sağlıyor. Süpürme işleminden sonra ve Dyson Submarine ıslak temizleme başlığı takıldığında, güç otomatik olarak Hyperdymium motordan yönlendiriliyor, böylece emiş gücü engelleniyor. Bu, suyun motora girmesini önlüyor ve kirli suyun ıslak temizleme başlığının içindeki damlama kabına toplanmasını sağlıyor. Dyson’ın HEPA filtreleme sistemi, daha temiz hava sağlamak için 0,1 mikron kadar küçük partiküllerin yüzde 99,99’unu yakalıyor. Dyson siklon teknolojisi, toz ve kiri zemin ve yüzeylerden temizlemede etkili ve tüm makine sızdırmazlığı sayesinde bu tozlar evinize geri sızdırılmıyor. Dyson V15s Detect Submarine kablosuz süpürge, Dyson kombinasyon başlığı ve aralık temizleme başlığının yanı sıra uzun saçları ve evcil hayvan tüylerini kolaylıkla almak için Dyson’ın motor destekli Anti-tangle Mini Motorhead başlığı ile birlikte geliyor. Saçların fırça çubuğunun etrafına dolanmasını önlemek için tasarlanan konik fırça ve açılı kıllar, saçların fırça çubuğundan aşağıya kolayca geçmesine, uçtan kayarak çöp haznesine girmesine olanak sağlıyor. Başlığın mekaniği, evinizdeki toz birikintilerini temizlemek için idealken, Anti-tangle Mini Motorhead, yatak veya kanepe gibi genellikle görünmeyen alanlardaki tozları temizleyerek derinlemesine hijyen sağlıyor. dyson.com.tr

Dyson tarafından icat edilen ve 125 bin devirde çalışmak üzere tasarlanan Dyson’ın Hyperdymium motoru, 150 hava watt’lık güçlü emiş sağlıyor.

Submarine ıslak temizleme başlığı

Dyson Submarine ıslak temizleme başlığı, mobilyaların altında kolayca manevra yapılmasına, toz, kir ve döküntülerin en zor yerlerden bile temizlenmesine olanak tanıyor. Başlık, evinizdeki tüm sert zeminleri silebilirken, tasarımı sayesinde fayans, taş, ahşap, seramik, vinil, muşamba ve laminant zeminleri temizleyebiliyor.

Dyson’ın HEPA filtreleme sistemi, daha temiz hava sağlamak için 0,1 mikron kadar küçük partiküllerin yüzde 99,99’unu yakalıyor.