Evde konforunuzu artıracak 5 basit yöntem

Soğuk kış günlerinde huzurlu ve sağlıklı bir ev yaşamını destekleyecek 5 pratik çözümle hayatınıza daha fazla konfor katabilirsiniz.

1- Oturmanın keyfine varın

Geleneksel mobilyalar, koltuklar, kanepeler evin içinde rahat ve konforlu bir yaşam alanı yaratmak için önemlidir ama aynı zamanda daha pratik, kolayca yerinden hareket ettirilebilecek ve ihtiyacınız olan alana götürülebilecek armut koltuk gibi hem raht hem de pratik çözümleri de evde bulundurmalısınız. Belki balkonda saatlerce oturmak için, belki ekran karşısında uzun süre oyun oynamak için ya da sadece kitaplık önünde huzurlu saatler geçirip kitap okumak için, bir armut koltuğa ihtiyacınız olabilir. Bahçeli bir eviniz varsa, bu ihtiyacı ikiyle, üçle, beşle çarpabilirsiniz.

2- Psikolojinizi destekleyecek dekorasyon

Evinizi yeniden dekore ederken, hayatınızın önemli bir kısmını bu alanda geçireceğiniz gerçeğini unutmamalısınız. Bu nedenle, psikolojinizi olumlu şekilde destekleyecek, ruhunuza huzur verecek renkleri, aksesuarları ve hatta sanat eserlerini tercih ederek bir tasarım ortaya çıkarmalısınız. Hoşunuza gidecek tablolar, etkileyici biblolar, küçük heykelcikler ve tüm bunları destekleyecek, huzur veren bir aydınlatma tasarımı ile evinizin dekorasyonunu tamamlayabilirsiniz. Örneğin, yeni bir lambader çok faydalı olabilir. Önemli olan, yorgun bir günün ardından evinize ulaştığınızda veya orada günlerinizi geçirmek zorunda olduğunuzda, yaşam alanlarınızın size huzur vermesi, sizi rahatlatması, mutlu etmesi olmalı.

3- Televizyon hala yaşamın merkezinde

Televizyon yayınları internet yayıncılığının gölgesinde kalmış ve medyanın yeni yıldızları sosyal medyadan çıkıyor olabilir ancak televizyon cihazları henüz önemini kaybetmedi ve önümüzdeki uzun yıllar boyunca da önemini kaybetmeyecek gibi görünüyor. Birer multimedya merkezine dönüşen televizyonlarımız artık sosyal medyada sörften internet üzerinden dizi ve film seyretmeye veya oyun oynamaya kadar, ev eğlencelerinin merkezi olmayı sürdürüyor. Bu nedenle seçeceğiniz TV sehpası modelinin TV kullanma alışkanlıklarınıza da uygun olması gerekiyor. Konsol oyunlarını seviyorsanız, konsolunuzu yerleştirmek için bölmesi bulunmalı, bilgisayar ve PC bağlayacaksınız, bu elektronik cihazlara ve kablolarına uygun bir tasarım seçmelisiniz. Elbette sehpanın model ve renk bakımından da oturma odanızın tasarımına olumlu katkısını da göz önünde bulundurmalısınız.

4- Ses yalıtımı ve müzik

Bir süre önce dünya çapında bir pandemi yaşayınca anladık ki, konserler ve eğlence hayatı bile yalan olabiliyormuş. O zaman, neden oturma odalarımızı kaliteli bir ses sistemiyle donatıp sevdiğimiz şarkıları ve sanatçıları sanki konser salonunun ortasındaymışçasına coşkuyla dinlemek için kendimize bir fırsat yaramıyoruz. Sonuçta gözünüzü kapadığınızda, müzik her yerde aynı etkiyi yapar ama burada kilit detay, kaliteli bir ses sitemi ve dışarıdan gelen gürültüyü doğru şekilde yalıtabilmek.

5- Ferah ve hava akımına izin veren yerleşim

Sağlığımız için, yaşadığımız evin sürekli havalanması, evin içinde temiz hava sirkülasyonunun sağlanması çok önemli. Bu nedenle, mobilya yerleşimini planlarken pencerelerin rahatça açılıp kapanmasına, mobilyaların hava akımını kesmeyecek şekilde yerleştirilmesine özen göstermek akıllıca olur. Yaşam alanlarımızda özellikle elektrikli cihazlardan sızan radon gazlarının zamanla oda içinde biriktiği ve bu gazların sağlık için zararlı olduğu biliniyor. Oysa düzenli havalandırılan yaşam alanlarında bu gazların birikmesi de engellendiği için, daha sağlıklı bir ortam yaratmış oluyoruz. Evlerimizi havalandıralım ve bunu sadece klima ile değil, açık pencerelerden geçen hava akımıyla da gerçekleştirelim.

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