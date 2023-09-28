Bonna, gastronominin olimpiyatı olarak görülen Bocuse d’Or’un 2023-2025 dönemi sponsoru oldu

Porselen markası Bonna, dünyanın en iyi şeflerinin yarıştığı ve gastronomi dünyasının uluslararası alanda heyecanla takip ettiği Bocuse d’Or’a platin sponsor oldu. Bonna, dünyanın en önemli şeflerinin performanslarını sergileyeceği Bocuse d’Or’u 2023-2025 yılları arasında destekleyecek.

6 kıtada 100 ülkede otel, restoran ve catering sofralarında şıklık yaratan Türkiye’nin ilk ve tek yüzde 100 HoReCa markası Bonna, Gastronomi Olimpiyatları olarak kabul gören, dünyanın en iyi şeflerinin yarıştığı Bocuse d’Or’a 2023-2025 yılları arasında platin sponsor oldu. 1987 yılında ünlü şef Paul Bocuse tarafından başlatılan Bocuse d’Or, bugün dünyanın en önemli gastronomi yarışmaları arasında yer alıyor. Gastronomi dünyasının ilgiyle takip ettiği, gelecek vadeden şeflerin performanslarını sergileyeceği Bocuse d’Or’da Bonna, 2023’ün Eylül ayında Paris’te düzenlenecek Fransa seçmeleri, 2024’ün mart ayında Budapeşte’de gerçekleştirilecek Avrupa seçmeleri, 2024’teki Amerika ve Asya seçmeleri ile 2025’in ocak ayında düzenlenecek ‘Lyon final seçmesi’ boyunca Bocuse d’Or’u sponsor olarak destekleyecek. Yarışma sürecinde Avrupa, Amerika ve Asya seçmelerinden sonra finale kalan yaratıcı şefler, Ocak 2025’te Fransız mutfağının merkezi olarak anılan Lyon’da gerçekleşecek büyük finalde hünerlerini sergileyecekler.

“Bu büyük organizasyonun bir parçası olmaktan çok mutluyuz”

Bonna Genel Müdürü Erbil Aşkan, Bocuse d’Or’un bir parçası olmaktan mutluluk duyduklarını belirterek, şöyle konuştu: “Kurulduğumuz günden bugüne Bonna olarak amacımız sektör profesyonellerini ve onların ihtiyaçlarını desteklemek oldu. Bu vizyon ile dünyanın en iyi şeflerinin yarıştığı Bocuse d’Or’u da destekleyecek olmaktan, bu etkinliğin bir parçası olmaktan dolayı mutlu ve gururluyuz. Bocuse d’Or, sektörde gelecek vadeden şeflerin yarıştığı ve tanıtıldığı, jürisinde ise en iyi şeflerin yer aldığı önemli bir etkinlik. Gastronomi dünyasının en büyük oyuncuları olan şeflerin yarışacağı bu etkinliğin sektöre katkısı çok büyük. Hayatımıza keyif ve lezzet katan, bizlere her geçen gün dinamik, yaratıcı ve özgün deneyimler sunan, kısacası sofralarda sanat yaratan şeflerle uluslararası arenada bir arada olacağımız için çok heyecanlıyız.”