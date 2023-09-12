Gaggenau, Zai Bodrum‘da tasarımcının vizyonunu zanaatkarın yeteneği ile buluşturdu

Bu bir reklamdır.

Lüks mutfak aletleri markası Gaggenau, gastronomiyi sanatla buluşturduğu etkinliklerine Zai Bodrum’da devam ediyor. 10-11 Ağustos tarihlerinde Şef Ali Ronay’ın “Bir Avuç Bodrum“ konseptiyle gerçekleştirdiği Chef’s Table’a ünlü sanatçı Mercan Dede, sergisi ve performansı ile eşlik etti. Gaggenau cihazları ile hazırlanan “Bir Avuç Bodrum“ menüsü köy ekmekleri ve peynirleri ile başlarken, yöresel balıklardan barbun, mercan ve ahtapot ile devam etti.

Geceye; markanın Almanya ‘nın Gaggenau kasabasında çivi dövme atölyesinde bir kıvılcım ile başlayan ve 340 yıldır devam eden hikayesinde sıra dışının üretilmesinde vazgeçmedikleri 3 kutsal değer damga vurdu. Tasarımcının vizyonu, malzemelerin kalitesi ve zanaatkarın yeteneği…

Bu 3 değerin bir arada olduğu gecede, projeleri ile fark yaratan mimarlar yer alırken, Gaggenau iyi malzemeyi zanaatkarların elinde gerçek bir tasarıma dönüştürdüğü ürünleri ile eşlik etti.

Bin yıllık zeytin ağaçlarının gölgesinde yöresel tatların gerçek bir şölene dönüştüğü etkinliklerde Mercan Dede’nin 3 yıldır üzerinde çalıştığı ve ilk kez sergilenen “Atlantis Rising” isimli sergisi yer alırken sanatçının sahne performansı ise herkesi büyüledi.

Güzel bir Ağustos akşamında şefin masasında bir araya gelen mimarlar, yöresel tatların eşsiz yemeklere dönüştüğü Şef Ali Ronay’ın “Bir Avuç Bodrum“ menüsü ile Moet Hennessy içkilerinin eşleştiği çok özel bir gastronomi yolculuğuna çıktılar.

Gaggenau; konuklarına lüksü ve farkı yaşatmaya hizmet eden tasarım, sanat ve gastronomiyi buluşturduğu Chef‘s Table deneyimi ile unutulmaz bir gece yaşattı.