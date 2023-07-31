Vivense ile Trend Zone: Doğal formlar başrolde

Monlab Design kurucusu mimar Damla Berberoğlu, Ağustos sayımız için ev ve dekorasyon markası Vivense’nin özel koleksiyonlarından seçerek yarattığı Trend Zone’da yazlık evler için fonksiyon, estetik ve doğallığı bir arada bulunduran bir yaşam alanı tasarladı.

Yapım Karolin Apik. Fotoğraflar Fevzi Ondu.

“Tasarımlarında uzun vadeli düşünen, kaliteli, modüler ve işlevsel mobilya ve aksesuarları ulaşılabilir fiyatlarla satışa sunan Vivense ile yaz için sizlere ilham olacak harika bir yaşam alanı kurguladık.”

“Vivense Nispetiye showroom’unda yazlık evler için organik, doğal formlu malzemeleri açık tonlarda mobilya ve aksesuarlarla harmanladım. Yazlık evlerde hasır halı çokça tercih ediyoruz. Tavana astığımız pervane ise şu sıcak günlerde olmazsa olmaz. Modern ve modüler kanepemizi kalabalık kişi sayısına göre büyütüp küçültebiliyoruz. Yastıklarımızı ise ruh halimize göre renkli ya da sade tercih edebiliyoruz.”

2015 yılında Monlab Design adını verdiği mimari ve tasarım ofisini kuran Damla Berberoğlu, çoğunlukla lüks konut projesi olmakla beraber kafe, restoran, ofis, spor alanları, tasarım mağazaları gibi farklı konsept ve ölçekte mekânı hayata geçirirken, hızla gelişen ve değişen yeni tasarım metotları ve güncel malzeme bilgisini birleştirerek estetik ve fonksiyonelliği harmanlayan bir tasarım sürecini benimsiyor. Vivense’nin, dergimiz Maison Française ile yaptığı işbirliği sonucu ortaya çıkan ve mimarların kürasyonlarıyla showroom’da Trend Zone kurgulanması fikrine dayanan serinin ilk konuğu Damla Berberoğlu idi. Mimar, Vivense’nin Nispetiye showroom’unda yaptığı seçimlerle; doğal dokular, renkler ve malzemelerin ön planda olduğu bir alan yarattı. Ev ve yaşam alanlarında ilham verici, yenilikçi ve profesyonel bir marka olan Vivense, müşterilerine vivense.com e-ticaret platformu ve Türkiye dışında İngiltere, Almanya, Çek Cumhuriyeti, Belçika ve bu ay lanse edilecek Hollanda, Lüksemburg gibi dünyanın birçok ülkesinde 100’ü aşkın showroom’undaki geniş iç mimar ekibiyle hizmet veriyor. Hatta, markanın showroom ekiplerinin tamamı iç mimarlardan oluşuyor. Vivense iç mimarlık hizmeti, hayatı ve kararları kolaylaştıran bir deneyim. Bir sonraki aşama olan montaj ve teslimat adımlarını ise Vivense, montajlı teslimat ekipleri ve Türkiye’ye yayılmış mobilya taşıma ağını kendi geliştirdiği teknoloji üzerinden yöneterek başarıyla çözüyor. Mimarın seçimleriyle yaratılan Trend Zone’daki tüm ürünleri Vivense Nispetiye showroom’u ve vivense.com üzerinden deneyimleyip satın alabilirsiniz.

Damla Berberoğlu Trend Zone’da modüler özelliği ve dokuz farklı renk seçeneği bulunan New Bubble köşe kanepe, Rehome cam orta sehpa, Sohomanje puf, Orlando eskitme masif konsol, Window duvar aynası, Gözlü minder, Püsküllü minder, Top minder kullanmış.

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