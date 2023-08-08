Geniş daireleri, estetik mimari ve tasarım konsepti ile her detayı incelikle tasarlanan proje, konfor ve lüksün birleştiği eşsiz bir yaşam alanı sunuyor. Ödüllü mimari proje RAMS Beyond İstanbul, bulunduğu lokasyon ve sosyal olanaklarıyla lüks yaşamın merkezi haline gelecek.https://maisonfrancaise.com.tr/native/2023/luksun-zirvesinde-degerlenen-yatirim-rams-beyond-istanbul.html
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