Gaggenau yeni kombi buharlı fırınlarını tanıttı

Lüks ev aletleri markası olan Gaggenau, ileri teknolojili yeni kombi buharlı fırınlarını tanıttı.

Açıklamaya göre yeni nesil kombi buharlı fırınların, iç hacmi 50 litreye genişletildi. Yeni kombi buharlı fırınların tüm serileri seramik cam tavan ardında tam yüzey ızgara içeriyor, bu özellik fırınların iç bölmesine şık ve minimalist tasarım sunuyor. Ayrıca, görünmez LED’lerden gelen aydınlatma ile fırının arka tarafına yönelen ışık, yemeklerin görselliğini de ön plana çıkarıyor.

Sous-vide tekniği

Yeni kombi buharlı fırınlar, Gaggenau’nun vakum çekmecesiyle uyum içinde çalışarak, sous-vide tekniğiyle uzun süreli pişirmelerde çok iyi sonuçlar elde etmeyi sağlıyor. Düşük ısıda pişirme ile vitamin ve besin değerleri korunan yemekler hazırlanabiliyor. Tüm serilerde bulunan sabit su bağlantısı var. Üç sıcaklık sensoruna sahip çekirdek ısı ölçer sayesinde tahmini pişirme süresi sürekli güncelleniyor.

Temizlik sistemi

Gaggenau tüm serilerine otomatik temizleme sistemi getiriyor. Tüm fırını dört saatten az sürede hijyenle temizleyen seriler, bünyesindeki su kaynağı ile sadece bir temizleme kartuşu kullanarak kireci söküyor ve iç bölmedeki ağır kirleri temizliyor.

Home Connect sistemi ile donatılan tüm yeni kombi buharlı fırınlar daha fazla özgürlük sağlayarak mutfak tutkunlarının fırınlarını uygulama üzerinden kontrol etmesine de olanak sağlıyor.