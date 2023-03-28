Yaz sıcakları geliyor, peki eviniz bu meydan okumaya hazır mı?

Pek de soğuk sayılmayacak bir kışı bahar tadında güle eğlene geçirdik ama şimdi asıl bölüm sonu canavarı ile karşılaşmak üzereyiz. Yaz sıcakları…

Sıcağa karşı iklimlendirme çözümü denilince ilk aklımıza gelen araç, klima oluyor. Klima teknolojisi olmasa, çöl sıcaklarının yaşandığı ülkelerde, hayatı normal temposunda sürmenin çok zor olacağını biliyoruz. Arap yarımadasındaki modern şehirlerde insanların klimalı evlerinden çıkıp, klimalı otomobillerine koştuğunu, klimalı otomobilleriyle, klimalı ofis binalarına gittiğini ve araçlarından inip klimalı ofis binalarına, klimalı avm’lere, klimalı mağazalara, restoranlara koştuklarını biliyoruz.

Şimdi değişe iklim döngüleriyle, yaz döneminde çöl sıcaklarının dünyanın pek çok bölgesine erişebileceğini tahmin edebilirsiniz. Dolayısıyla bu yaz biz de Arap yarım adasındaki alışkanlıklar gibi, klimalı bir yaşam sürmek zorunda kalabiliriz. Peki klimalarımız bu sert yaza hazır mı?

İşte klimalar hakkında bilmek istediğiniz her şey.

İhtiyacınız olan şey, soğutacağınız odanın hacminin ne kadar olduğunu hesaplamak ve odanız için ihtiyaç duyulan BTU değerini bulmak… Bunun için pek çok klima üreticisinin web sitesinde BTU hesaplama aracı bulunuyor. Yaşadığınız bölge, soğutacağınız odanın metre karesi ve odada bulunacak kişi sayısına göre hesaplanan BTU değerinden daha yüksek kapasiteli bir klima almanız gerekir ki, klima odanızı soğutmakta yetersiz kalmasın.

Klasik duvar klimalarının yerine daha ekonomik ve pratik bir çözüme ihtiyacınız olursa, portatif klima seçenekleriniz de incelemenizi tavsiye ederiz. Odadan odaya yer değiştirebilen bu portatif cihazlar, tüm bir odayı soğutabilirken sıcak havayı ise bir tahliye borusu ise odanın penceresinden dışarı veriyor.

Her oda için ayrı bir klima cihazı takmanın maliyetini yüksek bulanların, gündüzleri yaşadıkları odaya, akşamları da yatak odasına taşıyarak kullanma imkanı buldukları portatif klimaların bu nedenle ilgi gördüğünü tahmin edebilirsiniz.

Öte yandan, eğer yaz mevsiminde soğutulmuş odanızın, örneğin bahçeye açılan ve açık kalması gereken ve sık sık açılan bir kapısı bulunuyorsa, odadaki hava sıcaklığını muhafaza etmek ve enerji tasarrufu sağlamak için hava perdesi kullanabilirsiniz.

Hava perdesi nedir?

Hava perdeleri, yarattığı yüksek hava akımıyla dışarıdan içeri sıcak veya soğuk havanın, toz veya sinek/ böcek istenmeyen parçaların girmesini fiziksel olarak engelleyen bir teknolojiye sahip. Aynı zamanda ticari işletmelerde de sık sık kullanıldığına şahit olabileceğiniz hava perdeleri, yazın ve hatta kışın bile bahçeyle, dışarıyla bağlantısını kesmek istemeyen evler için ideal bir çözümdür.

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