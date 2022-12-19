Zamansız ve zarif dokunuşuyla yaşam alanlarına değer katan tasarımlara imza atan Koleksiyon, yeni başlangıçlara hazırlanmak ve sevdiklerine en güzel hediyeleri vermek isteyenlere sofra ürünlerinde yeni yıla özel yüzde 25’e varan indirim fırsatı sunuyor.https://maisonfrancaise.com.tr/native/2022/sevdikleriniz-icin-en-guzel-yilbasi-hediyeleri-koleksiyon-da.html
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