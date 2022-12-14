Petra Koltuk Takımı pati dostu kumaşı ile konfor ve şıklığı bir arada sunuyor

Günümüzde tüketiciler farklı nedenlerle artık daha küçük evlere yöneliyor. Bu durum mobilya tercihlerini nasıl etkiliyor?

Dediğiniz gibi artık daha küçük metrekarelerde, daha fonksiyonel evlere sahip olmayı tercih ediyoruz. Bu çerçevede daha minimalist ve fonksiyonel bir dekorasyon anlayışına yöneliyoruz. Daha ferah bir alan yaratmak isteyenler evlerinde açık renkleri kullanıyor. Biz de Enza Home olarak portföyümüze açık renklerin hakim olduğu seriler ekledik. Şu anda panel grubumuzda, açık renk ürünler diğer renk panellere göre %35-40 oranında daha fazla tercih ediliyor. Hem rahat hem de fonksiyonel yataklı koltuklar da küçük alanlarda misafir ağırlamak isteyenlerin tercihi oluyor. Koleksiyonumuzdaki 3’lü yataklı koltukların satışlarının 2 kat artması da bunun bir göstergesi. Kişiselleştirmede öne çıkan tüketici tercihlerinden. Biz de Legato, Cordell, Loreto gibi tüm yeni serilerimizde özellikle TV ünitelerinde modüler bir yapıya geçtik. Kişiselleştirmenin ön planda tutulduğu bu yapı sayesinde müşteri her metrekaredeki alana ister büyük, isterse küçük kombinasyon da modüllerini seçebiliyor.

Mobilya seçerken nelere dikkat etmeliyiz?

Tabii ki ihtiyaçlarımıza… Ama mekânın özelliklerini de es geçmemeliyiz. Bunu masa örneğiyle açıklayabiliriz. İnce ve uzun masalar daha az yer kapladıkları ve neredeyse her alana uyum sağlayabildikleri için tercih edilebilir. Evde sosyalleşmeyi seviyor, sık sık misafir ağırlıyorsanız büyüyebilen masalar kullanılabilir. Daha samimi, sıcak bir ortam yaratmak istiyorsanız insanların birbirleriyle olan iletişimini daha direkt hale getiren yuvarlak ya da eliptik masalar iyi bir seçim olacaktır.

Enza Home tüketiciler için nasıl bir fark yaratıyor?

Öncelikle yemek odasından koltuk takımına, yataktan abajura çok zengin bir ürün yelpazesi sunuyoruz. Mobilyada öte bir yaşam tarzını temsil ettiğimize inanıyoruz. En büyük mağazamız olarak adlandırabileceğimiz Enza Home online mağazası için 1 milyon TL’nin üzerinde bir yatırım yaptık. Mağazalarımızdaki müşteri deneyimini online mağazamıza taşıdık ve dünyada ilk kez bir internet sitesi üzerinden bir koleksiyonu tek sayfada, takım halinde ulaşılır hale getirdik. Bu şu anlama geliyor: Örneğin yemek odasına tıkladığınızda sandalye, masa, konsol gibi ürünlerin hepsini bir arada buluyorsunuz. Tek tek tıklayıp seçim yapmanıza gerek kalmıyor. Bu sayede tüketicilere kolaylık sağlıyoruz. Bunun yanı sıra 73 ilde sevkiyat ve montaj hizmeti verilebilecek şekilde bir altyapı oluşturduk.

Enza Mimarlarıyla Tasarla projemiz kapsamında müşterilerimize hem mağaza içinde hem de evlerinde özel mimari hizmet sağlıyoruz. Müşterilerimiz bu uygulamamıza büyük ilgi gösteriyor. Ayrıca Petra gibi özel ihtiyaçlara yönelik ürünlerle müşterilerimizle buluşturuyoruz.

Petra Koltuk Takımı nasıl bir özel ihtiyacı karşılıyor?

Evlerinde kedi, köpek gibi evcil hayvanlar besleyenlerin en büyük sorunlarından biri mobilyalarının yıpranması oluyor. Sevimli dostlarımız çoğu zaman koltuklarımızı tırmalayarak zarar görmesine neden olabiliyor. Bunun için örtü örtmek, ona tırmalama tahtası almak, uzaklaştırıcı spreyler kullanmak gibi çözümler bulsak da bütün bunlar sorunu çözmeye yetmiyor. Biz de Enza Home olarak evcil hayvan sahiplerine “pati dostu” bir koltuk takımı sunuyoruz.

Petra Koltuk Takımı, pati dostu kumaşı sayesinde evcil hayvan sahiplerine dayanıklılık, konfor ve şıklığı buluşturuyor. Temizliği kolay ve bir o kadar da dayanıklı olan kumaşa sahip… Evcil hayvan tırmalamalarına karşı yüksek dayanım sağladığı için uzun yıllar kullanım imkânı sunuyor. Üstelik son derece fonksiyonel… Petra Koltuk Takımı, 3’lü koltuk ve 2’li koltuk modüllerinde bulunan kol mekanizmasının yanlara doğru açılma özelliğiyle ekstra oturum alanı, uzanıldığında ise baş desteği yaratıyor. Yukarıya doğru kademeli açılma özelliğiyle ise sehpa gibi kullanılabiliyor. Konforlu sırt minderleriyle son derece rahat olan 3’lü koltuk ve 2’li koltuk modülleri, sırt minderleri kaldırıldığında oluşan oturum genişliği sayesinde yatak özelliği de görüyor.

Peki, bu özel koltuk takımı için özel bir iletişim kampanyası yaptınız mı?

Petra Koltuk Takımı’nın “Pati Dostu” özelliğini vurgulayan iletişim çalışmalarımız kapsamında 4 Ekim Hayvanları Koruma Günü’nde evcil hayvan sahibi influencer’lara Petra Koltuk Takımı’na özel kumaşlarla hazırlanan kedi ve köpek yataklarından hediye ettik. Bunun yanı sıra influencer’lar adına HAYTAP’a bağışta bulunduk.

Geçtiğimiz günlerde ise “1 Petra 1 Hikaye” projesini hayata geçirdik. Hayvan dostlarının konuk olarak kendi hikâyelerini anlattığı “1 Petra 1 Hikaye” sohbetleri, Enza Home’un sosyal medya hesaplarında yayınlandı. 1 Petra 1 Hikaye’nin ilk konuğu kedileriyle birlikte piyano başında çektiği videolarıyla milyonların beğenisini toplayan sanatçı Sarper Duman oldu. Çok keyifli bir sohbet oldu, izlemenizi tavsiye ediyorum.

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