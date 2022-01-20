ZERAY ESİL KARTEPE PROJESİYLE DOĞAYA DÖNÜŞ

Yaşama değer katan nitelikle projeler geliştiren Zeray, yeni projesini hayata geçiriyor. İzmit Körfezi ile Sapanca Gölü arasında konumlanan Zeray Esil Kartepe, şehir hayatının karmaşası ve gürültüsünden uzak, ayrıcalıklı ve lüks bir yaşamın kapısını açıyor. İstanbul’a 45 dakika mesafede yer alan proje, 16 blokta 501 daireden oluşuyor. Az katlı, yatay mimari özelliğiyle tasarlanan ve 1+1’den 4+1’e kadar olan farklı tipteki daire büyüklükleri 75 metrekare ile 464 metrekare arasında değişiyor. Fiyatlar 624 bin 450 TL ile 4 milyon 887 bin 500 TL aralığında.

Türkiye’nin geleceğine yatırım yapan ve yaşama değer katan nitelikli projeler geliştiren Zeray İnşaat, Marmara Denizi’nin kıyısında bulunan ve İstanbul’a 45 dakika mesafede yer alan Kocaeli’de, doğanın merkezinde, ayrıcalıklı ve lüks bir yaşam sunan yeni projesini hayata geçiriyor. İzmit Körfezi ile Sapanca Gölü’nün arasında konumlanan, tarihin cezbedici dokusunu doğanın eşsiz renkleriyle bütünleyen Kartepe’de yükselen Zeray Esil Kartepe, şehir hayatının karmaşası ve gürültüsünden uzak, stressiz bir yaşam için her türlü ayrıntının düşünüldüğü, gökyüzüyle dost, az katlı, yatay mimari özellikleriyle tasarlandı.

TESLİMLER TEMMUZ 2023’TE BAŞLIYOR

Proje lansman toplantısında konuşan Zeray Yönetim Kurulu Başkanı Zeki Zeray, mimari tasarımını FE Mimarlık’ ın üstlendiği, doğayla iç içe Zeray Esil Kartepe, toplam 37 bin metrekare arsa alanı üzerinde kurulduğunu belirterek: ‘’Toplam 16 bloktaki proje, bahçe dubleks, ara kat, teras dubleks şeklinde 1+1, 2+1, 3+1 ve 4+1 olmak üzere 501 daireden oluşuyor. Zeray Esil Kartepe’de 1+1 daireler 75,50 ile 118,90 metrekare, 2+1’ler 113,14 ila 161,08 metrekare, 3+1ler 142,6 ila 222,50 metrekare, 4+1 daireler ise 230,08 ila 464,15 metrekare büyüklüğe sahip. Daire fiyatlarının 624 bin 450 liradan başlayıp, 4 milyon 887 bin 500 TL’ye yükseldiği Zeray Esil Kartepe’de, dairelerin 2023 yılında teslim edilmesi planlanıyor. ‘’ dedi.

DAİRELERE ÖZEL YÜZME HAVUZU

Geniş ve çeşitli sosyal alanlarıyla ayrıcalıklı ve lüks bir yaşamın kapısını açan projede, dairelere özel yüzme havuzları yer aldığına dikkat çeken Zeki Zeray şöyle devem etti: ‘’Mükemmel ayrıntılarla düşünülmüş özel eğlence ve oyun alanı, sinema-TV odası, tenis ve basketbol sahaları, fitness salonu, pilates odası, yoga alanı, squash, kickboks, bilardo, tavla, langırt oyun konsolları, yürüyüş ve hobi alanları gibi çeşitli donatılara sahip. Kış tatili denilince akla gelen yerlerden biri olan Kartepe Kayak Merkezi’ne 15 dakika uzaklıkta bulunan Zeray Esil Kartepe, zorluk derecelerine göre farklı pistlerle kayak ve snowboard severleri beklerken, yeşili ve maviyi buluşturan sahillerde de yürüyüş imkanı tanıyor. Projeye, İzmit Körfezi, İzmit Marina, Seka Park, Kocaeli Fuarı Sahili, Harikalar Sahili, Başiskele, Değirmendere, Karamürsel ve Eskihisar komşu konumda yer alıyor. ‘’

45 DAKİKADA İSTANBUL

Zeray Genel Müdürü Fayik Ortaç ise üretim ve büyüme hedefi olarak 2025 yılına kadar maddi değeri yıllık ortalama 1 milyar 500 milyon TL ve beş yılın sonunda ise toplam ciro en az 8 milyar TL olacak şekilde üretim hedeflediklerini bildirerek ‘’ Zeray Esil projesi 2021-2025 dönemini kapsayan 5 yıllık stratejik planlama kapsamında başlatılan ve ulusal projeler üretme gayemizi pekiştiren önemli bir proje özelliğindedir’’ dedi.

PPROJE KÜNYESİ

PROJE İSMİ : ZERAY ESİL KARTEPE

PROJE LOKAYON : KARTEPE/KOCAELİ

FİRMA : ZERAY İNŞAAT A.Ş.

TOPLAM İNŞAAT ALANI :126.00 m²

ARSA ALANI : 37.000 m²

BRÜT KULLANIM ALANI : 75 m² ve 464 m²

FİYAT ARALIĞI : 624.450₺ – 4.887.500₺

TESLİM TARİHİ : TEMMUZ 2023

KONUT SAYISI : Bahçe dubleks, ara kat, teras dubleks şeklinde 1+1,2+1,3+1,4+1’lerden oluşan 501 adet

ZERAY HAKKINDA

Deneyimi ve standartları değiştiren proje anlayışıyla Zeray, çok farklı alanlarda yaşam projeleri gerçekleştiriyor. Yenilikçi bakış açısı, toplam kalite ilkeleri, çevre ve insan yaşamına duyduğu sorumluluk bilinci Zeray’ın değişmez ilkeleri arasında. Zeray, geleceği öngören yönetim anlayışı, yapı alanında uzmanlığa sahip kadrosu ve deneyimli işgücüyle sadece Kocaeli’nin değil, ülkemizin geleceğine yatırım yapıyor.

Özgün projelerin mimarı Zeray, şehrin hak ettiği mimariyi sağlamlık ve estetikle, insanımızın hak ettiği yeni yaşam alanlarını da nitelik ve ulaşılabilirlikle üretmek için var. Betona ruh, duygu, anlam ve katma değer sağlayarak şehir hayatıyla uyumlu ama aynı zamanda onu yükselten her anlamda değerli yaşam merkezleri gerçekleştirmek için var.

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