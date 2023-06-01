Ev boyamanın 5 altın kuralı

Evdeki temizliğin de dekorasyonun da ilk şartı, temiz bir boyadır. Boya içinse şu 5 altın kuralı hatırlamak önemli.

1- Hangi renge boyayalım

Evi boyarken karşımıza çıkacak ilk soru, hangi renk olacaktır. Elbette ilk akla gelen cevap da, mevcut renk olacaktır. Böylece alttaki rengi kapatmak için ekstra bir çaba sarf etmeden duvarları temizlemiş olacaksınız. Ancak size önemli bir tavsiyemiz var. Her zaman tercih edilen klasik beyaz, şampanya gibi renkler yerine, farklı seçenekleri bir değerlendirmelisiniz. Kış ayları boyunca sokağa çıkmaya hasret kalmışken, evimizde vakit geçirmenin ne kadar değerli olduğunu da anladık. Dolayısıyla, ruhunuza iyi gelen, içinizi ısıtan sıcak renkleri tercih etmeniz doğru bir tercih olabilir. Mobilyalarınızla kontrast oluşturacak renkler de tercih edebilirsiniz. Böylece yaşam alanlarınıza biraz hareket ve dinamizm katmış olursunuz.

2- Tavanları ihmal etmeyin

Tavan boyamak çok zahmetli bir iştir, kabul ediyoruz. Elinizi ve başınızı sürekli yukarı kaldırarak uzun uzun boya yapmak büyük çaba ister. Ama korkmayın, iyi bir hazırlıkla tavan boyasının üstesinden kolayca gelebilirsiniz. Tavan boyası seçimini yaptıktan sonra, öncelikle farklı kalınlıklarda birkaç rulo fırçaya ihtiyacınız olacak. Bu fırçaları ucuna takabileceğiniz uygun bir teleskobik sapı da ihmal etmeyin. Son olarak, duvarların üst kısımlarında, küçük fırçalarla tavana ince ayar boya çekebilmek için mutlaka sağlam bir merdiven edinmelisiniz. Tavan ve duvar köşelerini, boya sıçramalarından korumak ve ince detaylı boya yapabilmek için koruyucu yapışkan bantlarınızı da alışveriş listesine eklemelisiniz. Son olarak ise tavandan damlayabilecek boyaların halılarınızı ve mobilyalarınızı mahvetmemesi için, boya örtüsü de alışveriş listenizde yer almalı.

3- Hangi boyayı seçmelisiniz?

Evinizin ve hayatınızın şartlarına göre boya seçimini, boya ustanızla beraber değerlendirebilirsiniz. Ancak ülkemizde en fazla tercih edilen iki tür iç cephe boyası bulunuyor. Plastik boya ve saten boya. Plastik boyalar çabuk kirlenebildiği için çocuklu ve kalabalık ailelere pek uygun olmayabilir. Saten boya ise yıkanıp temizlenebildiği için çok daha uzun süre temiz kalıyor ve evin toplam boya maliyetini düşürüyor. Özellikle, virüs salgını nedeniyle bir daha ne zaman boya yaptırabileceğiniz de belli değilken, en uzun süre temiz kalacak saten boyayı tercih etmek daha doğru bir karar olabilir.

4- Hangi odadan boyamaya başlamalı

Eğer bir boya ustası ile çalışmıyorsanız ve evinizi kendiniz boyuyorsanız, boyama sürecinin biraz uzayabileceğini tahmin edebilirsiniz. Çünkü hem evdeki zorunlu yaşam gereklerinin sorumluluğu uğraşırken hem de ayrı bir mesai olarak boya işini yürütmek zaman alıcı olacaktır. Dolayısıyla, evin en az kullandığınız köşesinden boya yapmaya başlamanız doğru olabilir, çünkü bu sayede eksiklerinizi, hatalarınızı daha kolay görüp, daha yoğun yaşadığınız alanlarda boya yaparken, artık deneyim kazanmış olursunuz ve yaşam için gerekli alanları hızla boyayıp yeniden yaşama açabilirsiniz.

5- Tüm boya ihtiyaçlarını Hepsiburada.com’da

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