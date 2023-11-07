Modern Çağda Sanat

Ödüllü ‘Ayasofya’ tablosu sahibini buldu.

İstanbul deyince akla ilk gelen tarihi yapıların başında olan Ayasofya sanatçılara ilham vermeye, çalışmalarında yer almaya devam ediyor. Ressam Songül Demirbüken bu isimlerden biri. Bir tablonun kısa öyküsüne buyurun.

Isparta doğumlu genç ressam Songül Demirbüken Mimar Sinan Üniversitesi, Güzel Sanatlar fakültesi resim bölümü mezunu, aynı zamanda moda tasarımı üzerine master yapmış. 2022’de NEBSON sanat galerisi açılışında İstanbul Kadıköy’de sevenleriyle buluşan Songül Demirbüken, Türk resim sanatının önemini önümüzdeki dönemde uluslararası alanlarda devam ettirmeyi planlıyor.

“Sanat, insanların tarih öncesi çağlardan bu yana sergilemiş oldukları, insanın kendini ve çevresindekileri ifade etme biçimidir. İnsanlık geliştikçe sanat anlayışı ve sanat akımları da değişime uğramış, başkalaşmıştır. Bilhassa modern çağda yani günümüzde, sanata ve sanatçıya gelişmiş toplumlar tarafından oldukça fazla önem verildiğini, sanatçıların el üstünde tutulduğunu görmekteyiz” diyen Songül Demirbüken bu sanat sevgisinin her yıl yepyeni sanat anlayışını insanların beğenisine sunduğunu anlatıyor.

Ressam Songül Demirbüken ve Nebile Açar’ın ödüllü tablosu “Ayasofya” geçtiğimiz günlerde gerçek sahibini budu: Tablo sanat aşığı girişimci Ayten Yücetürk’ün mekanındaki yerini aldı. Ressam Songül Demirbüken’in eserlerine birçok tanınmış ismin evlerinde rastlamak mümkün.