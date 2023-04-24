Ses sistemleri konusunda dünyanın bir numaralı markası olan Bang & Olufsen, müzik severler için çok etkileyici bir ürün tanıttı. Mekanların duvarlarını çok şık bir şekilde yüksek kaliteli ses sitemine dönüştüren Beosound Shape, estetiği ve müziği buluşturuyor.https://maisonfrancaise.com.tr/native/2023/sesi-ve-estetigi-bulusturan-form-beosound-shape.html
REKLAM
Son Haberler
-
Bang & Olufsen BeoSound Shape ile duvarlar müzik ve estetikle buluşuyorPublished on:24 Nisan 2023Categorized under:ALIŞVERİŞ
-
MAISON FRANÇAISE NİSAN SAYISI ÇIKTI!Published on:10 Nisan 2023Categorized under:GENEL
-
Geridönüşümlü tutku: ÇizgililerPublished on:10 Nisan 2023Categorized under:GENEL
-
Evde duygusal kaçış köşeleriPublished on:10 Nisan 2023Categorized under:DEKORASYON
-
Doğal mizansenlerPublished on:10 Nisan 2023Categorized under:GENEL
BUNLAR DA İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Evde duygusal kaçış köşeleri
Yapım İrem Somer Duygusal esenlik veya duygusal zindelik, insanların duygularını…
- 10 Nisan 2023
- 1
Gante Dünyanın Gözde Markaları ile New York Soho’da
Bugüne kadar; Fransa Le Muy, Dubai, Miami, Texas gibi dünyanın…
- 25 Kasım 2022
- 30
Eve yeni bir ruh katma zamanı geldiyse…
Büyük bütçeler harcamadan evin dekorasyonunda ve atmosferinde olumlu değişimler yaratmak…
- 7 Kasım 2022
- 116
Doğru koltuk hayat kalitesini değiştirir
Koltuk deyip geçmeyin. Doğru üretilmiş, doğru tasarlanmış, şık ve konforlu…
- 10 Ekim 2022
- 146
Buse Terim Bahçekapılı’nın tercihi Gante Mutfak
Evin kalbi mutfaklara hayat veren Gante, Buse Terim Bahçekapılı’nın evinde yer alan iki mutfağı da pratik, işlevsel ve şık çözümleri ile buluşturdu.
- 7 Ekim 2022
- 177
Atelier Di Carne Büyük Ödüle Aday
Dünyanın en prestijli mimari tasarım ödülü ”Restaurants & Bar Design…
- 25 Temmuz 2022
- 217
YÜKSEK ZEVKLER BÜTÜNÜ
7800 Çeşme Residences’ta konumlanan ve modernist iç mimar İlkay Ala…
- 21 Eylül 2021
- 536
DOĞANIN İÇİNDEN BİR STİL: MODERN COUNTRY
Konfor odaklı stilin mottosu: Doğaya yaklaşmak. Kırsal yaşamın büyüleyici doğasını yaşam alanlarının içine taşımak ise deko-şifresi.
- 21 Eylül 2021
- 563
Vivense Luna Koleksiyonu yeni ürünlerle genişliyor!
Yaşamın tüm renklerini evlere taşıyan ve ilham verici koleksiyonlara imza…
- 17 Aralık 2020
- 561
Eklektik zenginliğin festival masaları
Brezilya’dan Amerika’ya ve Avrupa’ya ünü yayılmış mimar Jorge Elias ile İstanbul’da bir araya geldik.
- 11 Aralık 2020
- 533