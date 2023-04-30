Ütünün ötesinde deneyim için Laurastar ile tanışın!

Yüksek kaliteli ütü sistemlerinde dünya lideri Laurastar, kıyafetlerinizi zahmetsiz ve hızlı bir şekilde düzleştirmekle kalmıyor, ayrıca hem hijyen sağlıyor hem de dokularını güzelleştiriyor.

Ütüleme işini çok daha zahmetsiz, daha verimli ve etkili hale getirmeye yardımcı bir ürün portföyü sunan ve daima mükemmellik için çabalayan Laurastar’ın sunduğu en çarpıcı özelliklerden birisi, sadece Laurastar ütülerde bulunan Hijyenik Kuru Mikro İnce Buhar (DMS) Teknolojisi. Bu teknoloji sayesinde Laurastar giysilerinizde, evinizde saf ve hijyenik bir arındırma sağlıyor. Hijyenik buhar etkisi hastalık etmenlerini %99,99’a, tozları ise %100’e varan oranda yok ediyor, nemden arındırılmış ortamda tekrar üremelerinin engellenmesine de yardımcı oluyor.

Laurastar, mükemmelliğin sınırlarını zorlamak ve inovatif yeni teknolojiler geliştirmek için çalışmalarına sürekli devam ediyor. İsviçreli Laurastar markasının sunduğu Hijyenik Kuru Mikro İnce Buhar (DMS), haznedeki sudan elde edilen buharın, ütü tabanında tekrar ısıtılarak çok daha küçük partiküllere dönüştürülmesi ile elde ediliyor. Bu işlem sonucunda elde edilen buhar, mikro incelikte ve tamamen kuru hale geliyor. Kuru Mikro İnce Buhar (DMS) yapısı sayesinde standart buhar jeneratörlü ütülerden 15 kat daha hızlı ve 1.600 kat daha hacimli olarak kumaşlara nüfus ediyor ve ütü için ayrılan zamanı da yarı yarıya azaltıyor. Giysilerin dokularına özen göstererek güzelleştiren ve kullanım ömürlerini de uzatan Laurastar ütüler sayesinde ütüleme işleminden sonra kıyafetler %100 kuru kalıyor. Standart buhar jeneratörlü ütülerin aksine dokulara nemli buhar verilmediği için kırışıklıkların geri gelmesi sorunu da ortadan kaldırmış oluyor.

Ömür Boyu Sürecek Bir Ütü Deneyimi

Tüm Laurastar ürünleri, gelişmiş teknolojisi ve yüksek kalitesi sayesinde ömür boyu sürecek bir ütü deneyimi yaşatıyor. Kuru Mikro İnce Buhar (DMS) ile kumaşları her zaman kuru bırakıyor; buharlı dikey ütüleme özelliğiyle zamandan tasarruf sağlıyor, kısıtlı vakitlerde hayat kurtarıyor. Aktif 3D tabanı ile en zor kırışıklıkları tek bir dokunuşla yok ediyor. Kumaşların dokusunu güzelleştiriyor, kıyafetleri iyileştiriyor. Koruyucu ek taban sayesinde ısıya duyarlı olan hassas kumaşlara dahi zarar vermeden, keyifli ve zahmetsiz bir ütüleme deneyimi yaşatıyor.

Laurastar’ın üstün özellikli ürünleri arasında yer alan Lift serisi ütüler hayatınıza kolaylık, hız ve arındırma katarken, entegre aktif ütü masalı Laurastar Sistem ütüler de ekstra çaba harcamadan mükemmel ve profesyonel düzeyde ütüleme deneyimi yaşamanızı sağlıyor.

Hakman Elektronik’in Türkiye distribütörü olduğu Laurastar ürünlerini markanın internet sitesinden, e-ticaret siteleri ve mağazalardan 30 gün memnuniyet iadesi ve 5 yıl garanti ile satın alabilirsiniz.

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