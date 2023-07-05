Yaşam alanlarında fark yaratan değişimler için

Açıkhava mevsimi geldi! Balkonlar, bahçeler, teraslar… Dış mekânda geçirdiğimiz zamanların daha kaliteli ve keyifli olması için çalışan Albayrak Grup, açılır kapanır tente sistemleriyle sadece yaz mevsiminde değil yılın her döneminde fonksiyonel bir kullanım sağlıyor.

Yapım Gökçe Karaman Önemci

Yaşam alanlarınız için değişim niyetindeyseniz, açıkhavada daha fazla kullanım alanı elde etmek istiyorsanız, dünyanın birçok yerinde sunduğu eşsiz kalite standartları ile kabul gören, tasarım ödüllü Suntech ürünleri ile hayatınızda fark yaratan tarzda konforu hissedebileceğinizi söyleyebiliriz. Suntech, her türlü hava koşullarına karşı dış mekanlarınızda sağladığı doğal havalandırma etkisi ile biyoklimatik sistemler, pergola sistemleri ve bu sistemlere kolaylıkla entegre edilebilen dekoratif panel, sabit cam parapet, ısı camlı sürme ya da otomatik giyotin cam sistemleri, otomatik rüzgâr kırıcı veya dikey perde sistemleri, infrared ısıtıcı ve Bluetooth destekli ses sistemleri gibi tamamlayıcı alternatif çözümleriyle dış mekan konforunu en üst seviyeye taşıyor.

Maksimum ölçülerde uygulamalarıyla özel sistemlerin tasarlanabildiği Suntech ile dünyaca ünlü birçok hotel, restoran ve kafeler de bu projelendirmeye dahil edilebiliyor. Proje alanına özel çözümleri ve birçok renk seçeneği ile modern mimariler veya geleneksel tarz yapılarınıza kolaylıkla entegre edilebilen tasarımlardan söz ediyoruz.

Dünyanın İlk Biyoklimatik Sistemi: Aerolux

Biyoklimatik bir pergola sistemi olan Aerolux, hareketli ve katlanabilir alüminyum güneş kırıcı panelleri ile tüm hava koşullarına uyumlu ve açık alanların kullanımına olanak sağlayan bir çözüm. Kompakt tasarımı ve kolay kurulum özelliği sayesinde yaşam alanlarına mimari çözümler sunuyor. Aerolux biyoklimatik sistemi, şerit şeklinde düşünülmüş LED dimmer aydınlatma ve RGB gizli şerit led aydınlatma seçenekleri ile yaşam alanlarını kişiselleştirmeye de olanak sağlıyor. Ayrıca sistem çevresine otomatik dikey hareketli cam, zip perde, sürgülü cam veya rüzgar kırıcı sistemleri gibi özellikler entegre edilerek dış mekanlarda her türlü mevsim koşullarına karşı bağımsız bir yaşam alanı konforu kurgulamayı sağlıyor.