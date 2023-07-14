Açıkhava mevsimi geldi! Balkonlar, bahçeler, teraslar… Dış mekânda geçirdiğimiz zamanların daha kaliteli ve keyifli olması için çalışan Albayrak Grup, açılır kapanır tente sistemleriyle sadece yaz mevsiminde değil yılın her döneminde fonksiyonel bir kullanım sağlıyor.