Konforun anahtarı ayaklarda mı?

Ayaklarımızın sağlığı ve konforu aynı zamanda vücut sağlığı ve zihinsel konfor için büyük önem taşıyor. Çoğu dekorasyon tarzında ayakları rahatlatacak öğelerin yer alması bir tesadüf değil.

Çoğu insan için dışarıdan gelir gelmez ayakkabılarını çıkarıp ayaklarını uzatacağı bir koltuğa yerleşmek, ya da yemyeşil çimenleri bulunca ilk iş ayakkabıları çıkarıp yalın ayak yeşil çimlerin üzerinde yürümek önemli bir konfor refleksidir. Peki ayaklarımız, mental ve fiziksel olarak sağlığımızla, konforumuzla gerçekten bu kadar bağlantılı mı?

Evde veya bahçede çalışırken, ya da ev dışında giydiğimiz ayakkabılar ve terlikler kısa süre sonra ayaklarımızda soruna neden olabilir.

Doğru şekilde üretilmemiş terlik ve ayakkabıların ayaklarımız üzerinde bırakacağı olumsuz etkilerin iyileşmesi de aylarca sürebilir. Dolayısıyla “ne bulursak” giyip çıktığımız bahçemiz, ya da gündelik ayakkabılarımız, aslında önemli bir mesele.

İnsan, kendini yorgun hissettiğinde, rahatlamak için çıplak ayakla toprağa basmayı tercih eder ya… İnsanın ayaklarında oluşan o özgürlük ve rahatlık hissi, ayakların baskıdan ve rahatsız kalıplardan kurtulma hissi, tüm vücuda yayılan bir mutluluktur.

İşte bunun bilinciyle günlük hayatımızda veya tatilde, ya da bahçede çalışırken, otururken, gezerken giydiğimiz ayakkabılar ve terlikler de ayak sağlığı gözetilerek üretilmiş ürünler olmalı. Ayakları rahat ettirmesi için özel olarak dizayn edilmiş spor ayakkabılar, yürüyüş veya spor yapmak için eşofman, bere, eldiven, kadın mont modelleri gibi kışlık spor kıyafetler seçerken kışlık spor ayakkabı modelleri, ya da çocuklarımızın sağlıklı ayak gelişimi için doğru çocuk bot modellerini de seçmek ve alışveriş listesine eklemek bu yüzden önemli.

Hatta bir hatırlatma yapalım. Bu küçük örnekle, terliklerin insan sağlığı üzerindeki etkisi hakkında etkili bir fikir sahibi olabilirsiniz. Tüm dünyada, uzun saatler nöbet tutmak zorunda olan doktor ve hemşire gibi sağlık çalışanlarının özel tasarımlı terlikler tercih etmesi, çok ilginç bir bilgidir. Zira bu terliklerin ayak fizyolojisini zorlamayan konforlu yapısı sayesinde, doktorlar 24 saate varan ve sürekli hastane içinde koşturmayı gerektiren yoğun nöbetleri sırasında, ayaklarının rahat etmesini sağlayabiliyorlar.

Dünyada ayak sağlığı bilinci hızla gelişirken, ayak giyimi konusunda da dikkatli ve seçici olmanın zamanı artık gelmişti. Stres, depresyon, anksiyete gibi pek çok modern çağ sorununu, ayak sağlığına özen göstererek hafifletmek mümkün olabiliyor. Binlerce yıllık geçmişe dayanan Çin kültürünün de ayak üzerindeki sağlık noktalarına basınç uygulayarak vücuttaki pek çok garezi çözebildiğini iddia etmesi, o yüzden artık kimseye şaşırtıcı gelmiyor. Hatta öyle ki, Çin’de bu ayak bölgelerini gösteren özel çoraplar satılıyor ve insanlar yaşadıkları problemlere göre, çorapta ilgili noktayı bulup o bölgelere basınç uyguluyorlar veya masaj yapıyorlar. Yani kısacası, ayaklarımız rahat ettikçe, kafamız da rahat oluyor, hayat daha güzel yaşanıyor. Aklımızda kalması gereken küçük ama önemli bir bilgi bu…

Dolayısıyla, evlerimizi dizayn ederken, ayaklarımızın konforlu bir şekilde dinlenebileceği fırsatlar da oluşturmak sağlıklı olacaktır. Ayak uzatmak için uygun koltuklar, kanepeler, yere çıplak ayakla basmayı kolaylaştıracak halılar, banyoda ayaklarımıza hızlıca sıcak su terapisi uygulayabileceğimiz aparatlar…

Sağlıklı ayaklar için bunlar artık bir evin olmazsa olmazı.