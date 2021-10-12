Uzun bir aradan sonra Milano Tasarım Haftası: Fuarın yeni alanı Supersalone’den seçkiler

Milano Tasarım Haftası, 18 ay aradan sonra heyecanla beklenen bir buluşmanın kutlamasıydı adeta. Fuar alanında, paralel etkinlik ve sergilerde sürdürülebilir tasarım anlayışı ile yaratıcılık bir arada sunularak unutulmaz deneyimlere dönüştü. Sizin için ilham ve umut vereceğini umduğumuz bir Supersalone seçkisi hazırladık.

Yapım Bilgen Coşkun ve Dilek Öztürk.

MOLTENI&C DADA

Molteni&C Dada, fuar alanındaki en akılda kalan sergiyi yapan marka oldu. Ron Gilad tarafından tasarlanan deneyim alanında, bir uçağın iç tasarımı fuar alanına taşınmıştı. Gio Ponti’nin 1954 yılında tasarladığı D.154.5 koltuğunun yeni lansmanı böylece eşsiz bir deneyime dönüştü.

BETHAN LAURA WOOD

Bethan Laura Wood, renk ve desenlerle sihirli dünyalar yaratan bir tasarımcı. Tasarım dünyasının en prestijli galerilerinden Nilufar Gallery’nin kurucusu Nilufar Yashar ile işbirliğinin onuncu yılını kutlamak için galeride Ornate isimli bir sergi hazırlayan Wood, yeni işlerini önceki işleriyle birlikte sergiledi. Yaşamakta olduğumuz bu belirsiz zamanda herkesin kendi için bir oda yaratması fikrinden yola çıkan Wood, sergide British Aesthetic Movement ve Art Nouveau tarzlarını harmanlayarak iki boyutlu dekoratif öğeler ve üç boyutlu form arasındaki çizgileri kaldırmıştı.

CHRISTIAN HAAS

Yalın ve bir o kadar da güçlü tasarım imzası ile tanınan Christian Haas, ClassiCon için tasarladığı Mateira alçak konsol setini, markanın Milano’daki sergisinde gösterime sundu. Alışılmışın dışındaki ölçüleri ve dinginliği ile ayrışan Mateira, özellikle indigo yüzey uygulaması ile markanın klasikleşmiş ürünleri arasında yerini almaya aday.

FORMAFANTASMA

Formafantasma, deneysel yaklaşımları ve araştırma odaklı tasarım anlayışları ile yeniliklere kapı açan bir tasarım ikilisi. Natuzzi için gerçekleştirdikleri kanepe tasarımları, brütalist tavrı şık bir yorumla aktarıyor. Apulo ismini verdikleri tasarımlarında Güney İtalya mimarisinden esinlenerek evden çalışma ortamına adapte olabilecek bir kanepe kurgulamışlar.

SABINE MARCELIS

Son dönemlerin popüler tasarımcılarından Sabine Marcelis’in 3D knitting teknolojisi ile üretimini yaptığı ve böylece sıfır atık kriterini yerine getiren pufu Boa, hem heykelsi formu hem de güçlü ifadeye sahip renk alternatifleri ile Milano Tasarım Haftası’nın en akılda kalan yeni tasarımlarından biri oldu. Donut şeklindeki puf, mekânlardaki akışı kıran ve neredeyse rol çalan bir tasarım imzasına sahip.

MEDALLION

Milano’da ön plana çıkan işbirliklerinden biri de Maison Dior’un 17 tasarımcıyla birlikte, moda evinin ikonik sandalyesi Medallion’u yeniden yorumlamasıydı. Medallion, 1947’de Christian Dior modaevini açtığı sırada, gelen ziyaretçilerinin defileleri izlerken oturmaları için özel olarak tasarlanmış. Oval formların baskın olduğu ve XVI. yüzyıl Louis stilini anımsatan Medallion, tasarım tarihinde yer edinmiş bir ürün. Sam Baron, Nacho Carbonell, Pierre Charpin, Dimore Studio, Martino Gamper, India Mahdavi, Nendo, Ma Yansong, Tokujin Yoshioka ve Pierre Yovanovitch gibi günümüzde özgün stilleriyle ön plana çıkan isimler, Medallion’u günümüze tercüme ederek yeniden tasarladılar.

HERMÉS

Hermès, yeni ev koleksiyonunu La Pelota’da markanın karakteristik renk, grafik ve desen tasarım dilini yansıtan bir mimari deneyimle sergiledi. Koleksiyon, ham ve doğal malzemelerden ilhamla, hem modaevinin kendi tasarımlarını, hem de farklı tasarımcı işbirliklerini içeriyor. Mobilyalarda ve masa üstü objelerde, soyut ve dekoratif desenlerle markanın artizanal üretim mirasını devam ettiren tasarım dili göze çarpıyor.

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