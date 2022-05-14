Dünyanın en iyi parfümleri listesine giren ‘Montecristo’

İtalya merkezli lüks parfüm markası Fratelli Diamanti, Diamond Collectıon serisi ile tüm zamanların ötesinde yeni bir seriye imza attı.

Dünyaca ünlü lüks parfüm evi, Avrupa’nın en iyi parfüm tasarımcıları ile 2 yıldan fazla çalıştıkları Dıamond Collectıon serisinin her bir ürününün şahaser olması için şu ana kadar birleştirilmesi imkansız olarak nitelendirilen içerikleri bir araya getirmeyi başararak lüks parfüm sektöründe de bir ilke imza atıyor.

Fratelli Diamanti imzası taşıyan Dıamond Collectıon serisindeki her bir koku, Avrupa Koku Akademisi’nden tam not alırken, seri içerisinde yer alan Montecristo için ‘Dünyanın en iyi parfümlerinden biri’ olarak söz ediliyor. Dünya genelinde 25 özel konsept mağazası bulunan niş parfüm evi, yakın zamanda İsviçre ve Hollanda’da da yeni mağazalarla boy göstermeye hazırlanıyor.

Dünyada En Çok Ortadoğu’da Satılıyor

Avrupa Koku Akademisi uzmanları tarafından, ‘Diğer tüm parfümlerden farklı’ olarak nitelendirilen Montecristo; Vazgeçilmez statüsünde bir ekol ve tam bir bağımlılık yaratıyor. Kokunun doğduğu ve tarih yazdığı Ortadoğu’da ise şimdiden en çok satanlar arasında ilk 5’te yer alan Monttecristo; kristalden yapılan özel şişesi ve içindeki 2 değerli taşı ile koklamadan hafızalara kazınıyor.

İsmini, İtalya’nın Toscana bölgesinde yer alan, ve dünyanın en özel , en ayrıcalıklı adası konumunda olan Montecristo Adası’ndan alan bu şahaser nitelikteki parfüm tam olarak ismini yaşatıyor. Dünyada koruma altında olan ve yılda sadece 2 farklı günde yalnızca bin kişinin adayı ziyaret etmesine izin verilen Montecristo Adası, mistik tarihin ve derin biyolojik çeşitliliğin yanısıra gri ve pembe granitten oluşmasıyla da dünyanın en özel en güzel adresi olarak nitelendiriliyor. İsminden ilham alan parfüm, içeriği ile de dünyanın en özel kokuları arasına girmeyi başararak en çok satanlar arasına giriyor.

Sonsuz ihtişamın gücü, büyülü ve derin duygu temalarının işlendiği Fratelli Diamanti imzalı Montecristo içeriğinde Doğu ve Batı’nın muhteşem sentezini harmanlarken, Kayısı, Tarçın ve gizemli Safran’la başlıyor. Kendinden emin ve tutkulu bir hale bürünmek için Sandal Ağacı, Sedir ve tüm duyulara hitap eden Paçuli ile iddiasını sürdürürken, son dokunuşta hafızalara kazınan Gri Amber, Vanilya ve gizli iksir Tütün ile ortaya tam bir şahaser çıkarıyor. Dünya geneli satış rakamlarında en çok Ortadoğu’da satılan bu özel parfüm şimdiden dünyanın en iyi kokuları arasında gösteriliyor.