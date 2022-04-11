Alerji mevsiminde bahar temizliği

Yaşam alanlarımızı daha sağlıklı bir ortama dönüştürmek ve kış aylarının yorgunluğunu üzerimizden atarak tertemiz bir eve merhaba demek için Dyson derinlemesine temizliğe dair ipuçları paylaşıyor.

Zamanımızın çoğunu evimizde geçirdiğimiz bu dönemde artan polenler ve tozlar, alerji sorunu yaşayanlar için bir problem haline geliyor. İç mekân hava kirliliğiyle birlikte yerlerde ve kullandığımız eşyaların üzerinde biriken toz, toz akarı ve dışkısı, evcil hayvan tüyü ve polen gibi alerjenler alerjik semptomları tetikliyor. Temiz hava için evimizin camlarını açmak çok cazip gelse de dışarıdaki polenler, diğer alerjenler ve hava kirliliği hemen içeri giriyor ve tüm eve yayılıyor.

Tüm bu problemleri en aza indirmek ve sağlıklı bir ortam oluşturmak için dikkat edebileceğimiz detaylar var. Dyson uzmanları tarafından paylaşılan, ilkbahara özel haftalık temizlik planı, daha sağlıklı bir ev için zeminden mutfak temizliğine, çamaşırlardan kalorifer temizliğine uzanan oldukça etkili bilgiler içeriyor.

Doğru temizlikle alerji mevsimini hafif geçirin

Dyson uzmanlarının önerdiği haftalık temizlik planından yararlanarak evinizi daha sağlıklı hale getirebilirsiniz.

Pazartesi

* Alerjenleri temizlemek için nevresimlerinizi 60°C veya 90°C’de yıkayın.

* Nevresim takımlarınızı değiştirerek yatağınızdaki toz akarları ve deri döküntülerinden kurtulun.

* Toz akarlarını ve deri döküntülerini yok etmek için yatağınızın her iki tarafını elektrik süpürgesinin uygun başlığıyla temizleyin.

Salı

* Gelişmiş filtreleme sistemine sahip bir elektrik süpürgesiyle ve temiz nemli bir bezle mutfak dolabınızın üstündeki tozları temizleyin.

* Mutfak tezgahını ve dolaplarını temizleyin. Toz ve parçacıklardan kurtulabilmek için elektrik süpürgesi kullanıp, daha sonra bir bez yardımıyla ılık su ve deterjanla silin. Tüm yüzeylerin kurumasına dikkat edin.

* Buzdolabını ve dondurucuyu boşaltıp tüm yüzeyleri ılık su, deterjan veya temizlik ürünüyle temizleyin. Arkasındaki soğutucu aparatını unutmadan, buzdolabının ve dondurucunun altını ve arkasını elektrik süpürgesiyle temizlemek makinenin performansı artıracaktır.

Çarşamba

* Düzenli olarak temizlemediğiniz mobilya altı gibi alanları elektrik süpürgesiyle süpürün.

* Toz akarları, deri döküntüleri ve polen gibi diğer alerjenlerle birlikte büyük parçacıkları barındırabilen kanepe ve koltuklarınızı elektrik süpürgesiyle temizleyin. İçlerinde kalan toz miktarını azaltmak için tüm kaplamaları ve minderleri yıkayın.

Perşembe

* Perde ve panjurlarda çok fazla toz birikebilir. Elektrik süpürgesinin yumuşak fırça başlığıyla süpürün veya mümkünse yıkayın.

* Özellikle bazı duvar tiplerindeki tozlar küf oluşumuna neden olabilir. Nemli bir bezle veya gelişmiş filtreleme sistemine sahip elektrikli süpürgeyle duvarlardaki tozu temizleyin.

Cuma

* Tozlar, yanan aydınlatma ürünlerinde ve abajurlarda toplanarak Uçucu Organik Bileşen (VOC) ve koku üretebilir veya ampullerdeki sıcak havanın etkisiyle odaya yayılabilir. Kaloriferlerin arkasındaki tozlar çoğunlukla gözden kaçar ve birikir. Sonrasında gelen sıcak havanın yarattığı hava akışıyla odaya dağılır. Bu nedenle evdeki aydınlatma ürünlerini ve kaloriferleri temizlemeyi unutmayın.

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