The Stay Warehouse yılbaşı programını duyurdu

The Stay Warehouse yılbaşı takvimi açıkladı. Programa göre The Stay Warehouse yeni yıla ‘New Year’s at The Stay’ partisi ile girecek. Pablo Fierro, Avangart Tabldot, Valeron, Parallelle, Majnoon, Marten Lou ve Marieme gibi ünlü DJ’ler, Nil Karaibrahimgil ve Lokal DJ’lerde Jamie S, Emir S, Kantel gibi isimler 3 gün sahne alacak. Program 29 Aralık Cuma günü The Stay Warehouse’un bahçesinde başlayacak.

Yılın son günü ise gündüz tadım ve gastronomi workshopları ile başlayacak ardından The Stay Warehouse’un Executive Şefi ve ekibi tarafından hazırlanan özel gala yemeği ile devam edecek. Majnoon ile başlayacak olan partide Avangart Tabldot’un groove’u merkeze aldıkları canlı DJ performansı, deep ve melodik house müziğin yükselen ismi Marten Lou, Emir S ve Kantel’in b2b performansları ile eğlence yeni yılın ilk ışıklarına kadar sürecek.