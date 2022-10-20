Evlerin de tazelenmeye ihtiyacı var

Sadece insanlar değil, evler de zaman zaman tazelenmeye, yenilenmeye, yeni başlangıçlar yapmaya ihtiyaç duyar. Peki büyük yatırımlar yapmadan, küçük dokunuşlarla evimizi nasıl tazeleriz?

Evimizin dekorasyonunda bir değişikliğe gitmek denilince ilk aklımıza gelen tüm mobilyaları değiştirmek, boya yapmak, dolapları yenilemek olabiliyor ve haliyle gözümüz de korkuyor. Bunlar hem zaman, hem ağır emek ve hem de ağır bütçe isteyen çalışmalar.

Ancak gözden kaçırdığımız bir husus var. Bir evin atmosferini çok daha küçük dokunuşlarla değiştirmek mümkün. Bunun için de yeni duvar kağıtları, küçük bir komodin, salonun ortasında atmosferi değiştirecek şık bir orta sehpa, duvarlarda yeni tablolar, aynalar, çerçeveler, minyatür gemiler, uçaklar, dekoratif biblo gibi evin atmosferini son derece olumlu etkileyecek ve dekorasyonu belki de kökünden değiştirebilecek minik değişimlere yöneleceğiz.

Öncelikle, evdeki renk yoğunluğunu ve sizin evi dönüştürmek istediğiniz renkleri belirlemenizi tavsiye ediyoruz. Çünkü seçeceğiniz aksesuarları büyük oranda bu renk skalasına göre arayacaksınız. Örneğin, fazlaca solgun ve koyu renklerin dolduğunu düşündüğünüz bir salona, güneş doğuşunu resmeden büyükçe bir tablo, ve yanında da minik sarı, turuncu, sıcak renklerde biblolar koyabilirsiniz ve fark edeceksiniz ki bu küçük dokunuş, odanın havasını çok değiştirecek.

Ayrıca, konforunuzu güçlendirecek aksesuarlar da dekorasyonu derinden etkiler. Minik zigon sehpalar, bir dergilik/gazetelik, ayağınızı uzatmak için kullanabileceğiniz küçük ama renkli bir puf, ya da lambaderin önünde ışığı güçlendirmek için kullanabileceğiniz dekoratif duvar aynaları…

Yatak odalarında da yine aynalar, biblolar, minik çerçeveler odanın atmosferini değiştirmeye büyük katkı sağlar. Gerçi sade bir yatak odası, uyumayı ve dinlenmeyi destekleyici etkisiyle de bilinir. Bir yatak odasına ne kadar çok detay koyarsanız, uykudan önce zihninizi meşgul edecek ve aklınızı karıştıracak o kadar çok olasılık yaratmış olursunuz. Yatakta telefon ekranını açıp sosyal medyada dolaşmak uyku kalitenizi nasıl düşürürse, yatak odanızda sadeliği bozacak fazla detay da uyku kalitenize benzer olumsuz bir etki yapabilir. Bunu da dikkate alarak, yatak odanıza, olabildiğince az eşya, az aksesuar koymanızı tavsiye ederiz. Yatak odasına bulunması zorunlu eşyalarınızı da dolaplarda saklamanız faydalı olur.

Son olarak da, bazen zamanın büyük bölümünü çalan mutfaklar kalıyor. Mutfağı dekore ederken, yaratıcılığınızı güçlendirecek, sizi motive edecek aksesuarları tavsiye ediyoruz. Bir şef biblosu, yemek yiyen mutlu çocukları anlatan bir tablo veya fotoğraf, taze sebze ve meyvelerin görsellerinden oluşan başka görseller… Mutfak için ilham verici seçenekler olacaktır.

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