Basit, çok işlevli, şık ve eğlenceli, All-In-Esnek Eviye Aksesuar Sistemi, yeniden keşfedilen bir mutfak için doğramadan saklamaya ve toplamaya kadar kesintisiz, daha akıllı bir pişirme akışı sunuyor.https://maisonfrancaise.com.tr/native/2022/franke-all-in-esnek-eviye-aksesuar-sistemi-ile-mutfakta-devrim.html
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