PUFFY’NİN RENKLİ TEKSTİL KOLEKSİYONU UYKULARA RENK KATIYOR

Puffy, ilkbahar ve yaz aylarına özel tasarladığı “Renkli Tekstil” koleksiyonuyla yatak odalarına renk katmaya geliyor.

Yataktan bazaya, yastıktan yorgana, nevresimden pikeye tüm iyi uyku ihtiyaçlarını tek bir noktada müşterilerine sunan Puffy, ilkbahar ve yaz aylarına özel tasarladığı “Renkli Tekstil” koleksiyonuyla yatak odalarına renk katmaya geliyor. Puffy tarafından özel olarak tasarlanan ve 9 farklı ürün grubundan oluşan renkli tekstil koleksiyonu, okyanus ferahlığından gün batımına kadar birçok deseni müşterilerinin beğenisine sunuyor.

Yataktan bazaya, yastıktan yorgana, nevresimden pikeye tüm iyi uyku ihtiyaçlarını tek bir noktada müşterilerine sunan Puffy, özel olarak tasarladığı ve 3 farklı hikayeden yola çıkarak hazırladığı “Renkli Tekstil” koleksiyonuyla yatak odalarına renk katmaya geliyor. Puffy güvencesi ve kalitesiyle hazırlanan Renkli Tekstil koleksiyonu, nevresim takımından pikeye, çeyiz setlerinden 4 mevsim kullanım imkanı sunan Complete Set’e kadar birçok ihtiyacı bir arada sunuyor.

Ocean Deep’in yüzde 100 pamuk kumaşıyla okyanus kadar derin bir uyku

Okyanus’un derin ve huzur veren yapısından ilham alarak Puffy güvencesiyle oluşturulan Ocean Deep Koleksiyonu, yatak odalarına okyanus ferahlığını getiriyor. Yüzde 100 pamuktan üretilen yumuşacık kumaşının doğallığıyla her dokunuşta ayrı bir ferahlık hissi ve konfor sağlayan Ocean Deep koleksiyonu, 4 farklı deseni ve 57 tel sık dokumasının yanı sıra solmayan renkleriyle uzun süre kullanım imkanı da sağlıyor.

Coastal Life ile terlemeden uzak kesintisiz uyku deneyimi

Puffy tarafından, bodrumun maviliğini yatak odalarına taşımak isteyenler için özel üretilen Coastal Life koleksiyonu, yüzde 100 pamuktan üretilen yumuşacık kumaşı, 57 tel sık dokuma kalitesi ve solmayan renkleriyle zamansız şıklığı ve 4 mevsim uykuyu bir arada sunuyor. Complete Set, Pike ve Nevresim takımından oluşan Coastal Life yatak odalarına zarafet katıyor.

Sunset Nevresim Takımları gün doğumunun iç kaplayan huzurunu yatak odalarına taşıyor

Gün doğumunun sıcak ve ışıltılı tonlarıyla uyku ortamını sürekli canlı tutan Puffy Sunset Koleksiyonu, gün doğumunun iç kaplayan huzurunu yatak odalarına taşıyarak, konfor ve iyi uyku deneyimini 4 mevsim boyunca müşterilerine sunuyor.

Soren Pike Takımı & Bambu Nevresim Takımıyla doğallık ve zarafet bir arada

Sıcacık renkleriyle yazların vazgeçilmezi olan Soren Pikeler, nefes alan pamuklu yapısı sayesinde huzurlu bir uyku ortamı sunuyor. Uyku esnasında üzerinizi ferahlıkla örten Soren Pikeler, uyumadığınız anlarda da hoş görünümü sayesinde yatak örtüsü olarak kullanım kolaylığı sağlıyor.

Bambu lifleri ile üretilen Bambu Saten Nevresim Takımı, zarif tasarımları ve nefes alan kumaşıyla iyi uykuda sınıf atlamanızı sağlıyor. Yumuşacık kumaşı ve geniş renk seçeneğiyle yatak odalarınıza şıklık katarken, kolay yıkanabilir ve ütülenebilir kumaşı ile pratik bir kullanım sunuyor.

8 farklı renk seçeneğiyle Naturalis Nevresim Takımı 4 mevsim kullanım imkanı sağlıyor

Zengin renk seçeneklerine sahip Naturalis Nevresim Takımı, solmayan renkleri ve zamansız düz desenleri ile her tarzda yatak odasına mükemmel uyum sağlıyor. Ayrıca yüzde 100 pamuk kumaşıyla da yumuşacık bir uyku deneyimi sunuyor.

Puffy Çeyiz Setleri sık dokuma kalitesiyle konforlu uyku deneyimi sunuyor

Puffy Çeyiz Setleri, yatak odalarına göre özel olarak oluşturulmuş renk seçenekleri, yüzde 100 pamuk kumaşı ve çift taraflı kullanım avantajıyla şıklık ve konforu bir arada sunuyor. Şık desenleri ve uzun süre dayanıklı yapısı sayesinde nevresimden pikeye, çarşaftan yatak örtüsüne, yastık kılıfından birbirinden şık nevresim takımlarına kadar tüm ihtiyaçları tek sette karşılıyor.

Yıllar süren konfor ve şıklık yatak odalarına taşınıyor

Puffy Yatak Örtüsü Seti, kumaşı ve dokuma kalitesiyle, dayanıklılığı şıklıkla buluşturarak, uzun süreli kullanım sağlamasının yanı sıra Puffy kalitesini yatak odalarına taşıyor.

Ayrıca, Julian Yatak Örtüsü Seti, jakar dokuma kalitesi ve şık desenleriyle yatak odanıza konfor ve şıklık katıyor. Makinede yıkanabilme özelliği sayesinde de hayatınıza kolaylık, uyku ortamlarınıza temizlik katıyor. Yatak örtüsü ve volanlı yastık kılıfından oluşan Julian Yatak Örtüsü Seti; blush, bej, füme ve ekru renk seçenekleriyle tarzınızı yatağınıza yansıtma olanağı sunuyor.

Tek üründe çoklu kullanım olanağı: Complete Set

%100 pamuk kapitoneli nevresim, çarşaf ve 2 yastık kılıfından oluşan Complete Set, içerisine yorgan geçirilerek nevresim olarak kullanılabilme özelliğinin yanı sıra, üç tarafında yer alan 10’ar cm’lik kulakları sayesinde yatak örtüsü olarak da kullanım imkânı sunar ve dört mevsim kullanıma uygundur. Aynı anda birçok farklı işlev sunan Complete Set, uyku konforunuzu artırmanın yanında zengin renk seçenekleriyle yatak odanıza canlılık katıyor.

İster nevresim, ister pike, isterseniz yatak örtüsü olarak aynı anda birçok işlevi sunan Complete Set, uyku konforunuzu arttırmanın yanı sıra okyanus ferahlığını yatak odalarınıza getiriyor.

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