Doğal afetlerle örselendiğimiz çok zor bir yaz geride kaldı. Son 20 yıldır farkındalık çığlıklarıyla hayatımızın odak noktasındaki yerini koruyan küresel ısınmanın etkileri artık kapımızdan içeri girdi. Ancak her yeni felaket, toplumlara birer ders niteliği de taşıyor.