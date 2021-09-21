MAISON FRANÇAISE EYLÜL SAYISI ÇIKTI!

Maison Française Eylül sayısında kendi doğamızı keşfetmemize odaklanıyor. Açık plan, gün ışığı, yeşil bitkiler, su ve biyomimikrik tasarımlarla şehir evlerine doğayı taşımanın şifrelerini paylaşıyor. Dünyanın en güzel ormanlarından ilham alan tasarımları öne çıkarıyor, peyzajda süper-natüralizmi inceliyor.

Dört mevsim yaşanacak ege evlerinin yanı sıra Ayşe Tolga’nın samimi yaşam kozasına konuk oluyor. Konfor odaklı stil Modern Country için öneriler sunuyor. Sade, geniş ve davetkar 25 kanepeyi bir araya getiriyor. Çalışma alanlarına dair fikirlere ve çok daha fazlasına yer veriyor.